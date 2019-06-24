Не такой уж и вредный: алкогольный напиток, который поможет вылечить различные заболевания

Новости шоу бизнеса: Освежающий вкус пива радует взрослых не меньше, чем детей – сладкая газировка.

Кроме удовольствия, которое приносит собственно вкус этого хмельного напитка, пиво действует и как легкое расслабляющее, а может и просто прекрасно утолить жажду.

Однако пиво может принести не только удовольствие. Если его правильно использовать, то этот чудесный пенный напиток также может помочь побороть многие болезни.

Лечение пивом известно уже несколько тысяч лет, — собственно, с момента его изобретения оно применяется и в медицинских целях. Несколько тысяч лет назад древние шумеры применяли его в качестве лекарства при лечении зубной боли и даже выведения камней из почек.

И это вовсе не фантазии темных народов древности. Недавно японские ученые выяснили, что лекарственные свойства пива обусловлены уникальным составом этого напитка. Хмель, который содержится в пиве, помогает вылечить простуду.

По результатам исследования выяснилось также, что пиво также способно улучшить структуру сухожилий и связок, состояние костной ткани, поскольку содержит в своем составе кремний – вещество, которое является важным для этих тканей строительным материалом. Так что употребление пива может быть прекрасным средством для профилактики остеопороза.

Солод, который также является неотъемлемой частью этого напитка, имеет в составе необходимые для организма человека углеводы, а также белки, некоторые ферменты и минеральные соли. В процессе приготовления все перечисленные полезные компоненты остаются в готовом напитке.