Главное все в меру: продукты, которые могут стать ядом для организма

1 Грибы Все слышали о смертельной опасности, которую представляют, например, поганки или мухоморы. Но дело в том, что грибы – отдельный вид организмов, которые обладают признаками как растений, так и животных. Все они объединены тем, что могут быть смертельно опасны вне зависимости от названия. При этом даже один ядовитый гриб в партии нормальных может заразить весь объем. Неправильно законсервированные грибы тоже могут стать настоящей отравой.

2 Миндаль Миндаль – это не орех, как многие привыкли думать. Это один из самых полезных и вкусных видов семян. В кондитерских всего мира это чуть ли не самый популярный ингредиент. И самый лучший миндаль – горький. Но проблем в том, что чем более горек миндаль, тем больше в нем содержится цианида. Перед употреблением этот продукт нужно обработать особым образом, чтобы удалить яд. Несмотря на такие меры предосторожности, некоторые страны ставят продажу миндаля вне закона, например, Новая Зеландия.

3 Вишня Вишня вместе с абрикосами и персиками – ближайший родственник миндаля. И в их ядрышках тоже содержится цианид. Его ядовитые соединения также есть в листьях этих деревьев. Если раздробить ядро вишни, можно получить небольшую дозу синильной кислоты. Одной вишней отравиться нельзя, но лучше не грызть ее ядра.

4 Яблоки Семечки яблок содержать цианид, поэтому не стоит увлекаться поеданием фрукта вместе с сердцевиной, поскольку чем больше семечек попадет в ваш организм, тем более велика вероятность получить недомогание.