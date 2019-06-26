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Главное все в меру: продукты, которые могут стать ядом для организма

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Главное все в меру: продукты, которые могут стать ядом для организма
03:25 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Сами того не подозревая, мы каждый день вместе с любимыми продуктами употребляем в пищу смертельные яды, которыми пользовались самые знаменитые отравители всех времен и народов.

  • 1

    Грибы

    Все слышали о смертельной опасности, которую представляют, например, поганки или мухоморы. Но дело в том, что грибы – отдельный вид организмов, которые обладают признаками как растений, так и животных. Все они объединены тем, что могут быть смертельно опасны вне зависимости от названия. При этом даже один ядовитый гриб в партии нормальных может заразить весь объем. Неправильно законсервированные грибы тоже могут стать настоящей отравой.

  • 2

    Миндаль

    Миндаль – это не орех, как многие привыкли думать. Это один из самых полезных и вкусных видов семян. В кондитерских всего мира это чуть ли не самый популярный ингредиент. И самый лучший миндаль – горький. Но проблем в том, что чем более горек миндаль, тем больше в нем содержится цианида. Перед употреблением этот продукт нужно обработать особым образом, чтобы удалить яд. Несмотря на такие меры предосторожности, некоторые страны ставят продажу миндаля вне закона, например, Новая Зеландия.

  • 3

    Вишня

    Вишня вместе с абрикосами и персиками – ближайший родственник миндаля. И в их ядрышках тоже содержится цианид. Его ядовитые соединения также есть в листьях этих деревьев. Если раздробить ядро вишни, можно получить небольшую дозу синильной кислоты. Одной вишней отравиться нельзя, но лучше не грызть ее ядра.

  • 4

    Яблоки

    Семечки яблок содержать цианид, поэтому не стоит увлекаться поеданием фрукта вместе с сердцевиной, поскольку чем больше семечек попадет в ваш организм, тем более велика вероятность получить недомогание.

  • 5

    Картофель

    Центральный овощ практически во всех меню Европы и Америки, картофель, как и помидоры, содержит сильнодействующий яд в стеблях и листьях. Даже клубнями можно сильно отравиться, если оставить их на свету. О яде свидетельствует зеленый цвет картофелин, который возникает из-за сильной концентрации гликоалкалоидного яда. Если отравиться таким овощем, что бывает довольно редко, сначала можно испытать легкое недомогание, а затем впасть в кому.

Диетологи назвали популярные перекусы, которые мешают похудению

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