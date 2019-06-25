Названо 5 причин вздутия живота

Новости шоу бизнеса: Вздутие живота является симптомом, который может появиться в любом возрасте и связан с желудочно-кишечными расстройствами.

Медики из Великобритании раскрыли 5 причин вздутия живота. Этот список включает в себя переедание. Статья соответствующего содержания опубликована в издании Express.

Самой распространенной причиной метеоризма является самое обычное переедание, связанное с быстрым потреблением пищи, что сопровождается заглатыванием воздуха, это и вызывает накопление газа. Сюда же следует отнести аномальный уровень бактерий в тонком кишечнике, что и вызывает дисбаланс микрофлоры данного органа пищеварения. Как следствие, появляются неприятные ощущения.

Когда человек ест продукты, к которым у него непереносимость, это приводит к избыточному газообразованию, которое вызывает вздутие живота. Речь идет о трудном переваривании определенных пищевых изделий. В этом случае важно разобраться, что это за компоненты. Синдром раздраженного кишечника напрямую связан с пищеварительной системой.

Человек, у которого есть СРК, испытывает трудности с перевариванием определенных продуктов, которые либо проходят через кишечник слишком быстро, либо слишком медленно. Ещё одной причиной является глютеновая болезнь — заболевание, связанное с отсутствием или недостаточностью кишечных ферментов, участвующих в переваривании (расщеплении) глютена, содержащегося в злаковых культурах.

По словам врачей, справиться с метеоризмом помогут медитация, расслабление теле, потребление определенных продуктов, среди которых сельдерей, спаржа, имбирь, йогурт, ананас, папайя. Если перечисленные меры не помогают, то следует обратиться к специалисту.