Одуванчики - не только красивые цветки, но и очень полезные

1 Одуванчик полезен болеющим сахарным диабетом. Настои и отвары из всего растения помогают организму вырабатывать инсулин, имеют мочегонное действие, тем самым понижая сахар в крови, моче и почках. В одуванчике есть: витамины A, E, PP и группы B, калий, кобальт, марганец, фосфор, железо, кальций, бор и медь. Также одуванчик богат углеводами и смолами, белками, дубильными веществами и органическими кислотами.

2 Салат с листьями и цветами одуванчика полезен мужчинам. Он повышает возбуждение, сексуальное влечение к женщинам, эрекцию и эякуляцию. Одуванчик полезен и женщинам. Салаты, настои и отвары помогают при женских воспалительных заболеваниях и гормональных скачках, приводящих в дальнейшем к кистам и опухолям. Лечит одуванчик и некоторые детские недуги, например, рахит. Чтобы вылечить эту болезнь, нужно, как только появляются одуванчики, готовить для ребёнка салат из листьев, заваривать чай из листиков и цветов одуванчика с добавлением лимона, сварить сироп, варенье и «мед».

3 Для лечения больных суставов подойдет спиртовая настойка из цветов одуванчика. Компрессы и растирки настойкой из одуванчиков помогают при ревматизме, остеохондрозе, подагре, судорогах, больных суставах и простудных заболеваниях. Лечебными средствами с корнями одуванчика можно оздоровить печень, почки, желудок, улучшить обмен веществ, дольше сохранить молодость.

4 Молодые листики одуванчика съедобны. Они улучшают аппетит, содержат каротины, сапонины, белки, витамины C, B, кальций, марганец, фосфор и железо. Это противоцинготное, противовирусное, противовоспалительное средство. Листья хорошо влияют на печень, почки, имеют отхаркивающее свойство. Цветы одуванчика хорошо вылечивают бессонницу, заболевания печени, геморрой, а сок из одуванчика помогает делать менее заметными пигментные пятна, веснушки, выводит бородавки.