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Одуванчики - не только красивые цветки, но и очень полезные

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Одуванчики - не только красивые цветки, но и очень полезные
15:24 Сегодня Телеграф formulazdorovya.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Одуванчики являются очень полезным цветком: в них все лечебно: цветы, листья, корни и стебельки.

  • 1

    Одуванчик полезен болеющим сахарным диабетом. Настои и отвары из всего растения помогают организму вырабатывать инсулин, имеют мочегонное действие, тем самым понижая сахар в крови, моче и почках.

    В одуванчике есть: витамины A, E, PP и группы B, калий, кобальт, марганец, фосфор, железо, кальций, бор и медь. Также одуванчик богат углеводами и смолами, белками, дубильными веществами и органическими кислотами.

  • 2

    Салат с листьями и цветами одуванчика полезен мужчинам. Он повышает возбуждение, сексуальное влечение к женщинам, эрекцию и эякуляцию.

    Одуванчик полезен и женщинам. Салаты, настои и отвары помогают при женских воспалительных заболеваниях и гормональных скачках, приводящих в дальнейшем к кистам и опухолям.

    Лечит одуванчик и некоторые детские недуги, например, рахит. Чтобы вылечить эту болезнь, нужно, как только появляются одуванчики, готовить для ребёнка салат из листьев, заваривать чай из листиков и цветов одуванчика с добавлением лимона, сварить сироп, варенье и «мед».

  • 3

    Для лечения больных суставов подойдет спиртовая настойка из цветов одуванчика.

    Компрессы и растирки настойкой из одуванчиков помогают при ревматизме, остеохондрозе, подагре, судорогах, больных суставах и простудных заболеваниях.

    Лечебными средствами с корнями одуванчика можно оздоровить печень, почки, желудок, улучшить обмен веществ, дольше сохранить молодость.

  • 4

    Молодые листики одуванчика съедобны. Они улучшают аппетит, содержат каротины, сапонины, белки, витамины C, B, кальций, марганец, фосфор и железо.

    Это противоцинготное, противовирусное, противовоспалительное средство. Листья хорошо влияют на печень, почки, имеют отхаркивающее свойство.

    Цветы одуванчика хорошо вылечивают бессонницу, заболевания печени, геморрой, а сок из одуванчика помогает делать менее заметными пигментные пятна, веснушки, выводит бородавки.

  • 5

    Млечным соком из стеблей одуванчика выводят сухие мозоли, бородавки; смазывают веснушки, пигментные пятна, после чего они становятся менее заметные.

    Из стеблей одуванчика рекомендуется больным сахарным диабетом высасывать сок (каучуковый сок), но не глотать, а держать во рту. Этот сок снижает сахар в крови.

Не только вкусные, но и очень полезные: уникальных свойствах яблок

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Здоровье, Польза, Одуванчик, Лечебные свойства.
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