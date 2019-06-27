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Стало известно, что черника помогает сбросить лишний вес

Стало известно, что черника помогает сбросить лишний вес
09:13 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Ягоды очищают кровь, укрепляют стенки сосудов, улучшают кровообращение, обмен веществ. У тех, кто употребляет чернику, повышается иммунитет.

Люди, желающие сбросить лишний вес, должны включить в свой рацион чернику. В ста граммах черники содержится примерно 44 килокалории, так что ее полезно есть тем, кто хочет сбросить лишний вес. Кстати, ягоду рекомендуется употреблять не только в свежем виде, но и сушеном. Летом стоит заморозить чернику, чтобы в холодное время года добавлять в творог, йогурт.

Изучая, как черника влияет на здоровье человека, специалисты Исследовательского центра пищи в Бостонском университете обнаружили, что ягода способна восстанавливать многие функции организма и даже омолаживать его. Доктор Джозеф, ведущий ученый университета, признался, что сам начал добавлять чернику к завтраку после того, как увидел результаты исследования. А ученые из университета Восточной Англии, наблюдавшие участников исследований в течение 14 лет, обнаружили, что у тех, кто употребляет чернику хотя бы раз в неделю, риск развития гипертонии снижается на десять процентов. Исследователи считают, что дело в определенных флавоноидах, которые позволяют контролировать артериальное давление.

Известно, что черника укрепляет сетчатку глаза, улучшает остроту зрения. Регулярно употребляя в пищу ягоду, можно также улучшить память. Черника — кладезь витаминов (А, С, Р, группы В), содержит дубильные вещества, флавоноиды, органические кислоты, глюкозу, магний, натрий, железо, фосфор, калий. В ягодах есть растительный инсулин, так что они полезны при диабете.

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Чернику используют при расстройствах кишечника, поскольку она обладает закрепляющими свойствами. Ягода полезна для печени и желудка. Благодаря тому, что черника содержит пектины, она помогает выводить из организма токсины. 

Полезны не только ягоды, но и листья черники. Настой листьев рекомендуется при заболеваниях почек, сахарном диабете, головных болях. Также его используют для полосканий горла при обострении тонзиллита, фарингита.

Однако важно знать, что злоупотреблять черникой не стоит, особенно людям, страдающим заболеваниями поджелудочной железы.

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Здоровье, Диабет, Черника, Советы медиков, Польза черники, Сезон фруктов.
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