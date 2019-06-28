Эксперты назвали худшие продукты для людей с преддиабетом

Новости шоу бизнеса: Пищевые изделия, содержащие рафинированные крахмалы, не желательны при преддиабете.

Зарубежные ученые представили вниманию худшие продукты для людей с преддиабетом. Этот список включает в себя белый хлеб и обработанные мясные продукты.

Преддиабет — это состояние, при котором уровень сахара в крови постоянно высок, но не настолько, чтобы быть классифицированным как диабет. По словам специалистов, если у человека диагностировано данное состояние, следует пересмотреть рацион питания. Прежде всего, опасность представляют сахаросодержащие продукты, среди которых сладости, газировка, запеченные десерты, конфеты. Лучшее решение в этом отношении — делать упор на фрукты, содержащие клетчатку вместе с фруктозой, что позволяет умерить скорость, с которой сахар попадает в кровоток. Что касается фруктовых соков, то они приводят к обратному эффекту. Альтернативой является разбавление напитка.

В частности, белая мука обрабатываются так сильно, что все исходные волокна, минералы и витамины удаляются. В связи с чем следует избегать употребления белого хлеба, большинство макаронных изделий и белого риса. Лучше отказаться от жирных молочных продуктов, среди которых йогурт, сливки, сливочный сыр, масло и мороженое, заменив их на обезжиренные варианты.

В этом же списке любые жареные продукты, что включает в себя картофель фри, повышающий уровень сахара в крови больше, чем курица при таком же способе приготовления. Алкоголь в данном случае не желателен. При необходимости лучше выбирать напитки с низким содержанием сахара, такие как вино, которые следует разбавить газированной водой. Компоненты красного и обработанного мяса способны увеличить риск заболевания, вызывая резистентность к инсулину, поэтому важно отказаться от копченостей, стейков.