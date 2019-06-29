Скачать
Суббота, 29.06.2019
Французские катера OCEA FPB 98 планируется производить в Украине
Французские катера OCEA FPB 98 планируется производить в Украине
Sea Breeze 2019: в Украину следует судно США USNS Yuma
Sea Breeze 2019: в Украину следует судно США USNS Yuma
Андраде - Сулецкий: результаты взвешивания (Видео)
Андраде - Сулецкий: результаты взвешивания (Видео)
Украинская певица записала аматорский клип на песню KAZKA
Украинская певица записала аматорский клип на песню KAZKA

Кардиологи назвали особую пользу абрикосов

Кардиологи назвали особую пользу абрикосов
13:16 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Кардиологи советуют употреблять абрикосы в пищу всем, кто страдает от болезней сердца.

Особая польза абрикосов в том, что в них содержится очень много калия, играющего важную роль в оздоровлении сосудов и нормализации кровяного давления.

В ряду фруктов абрикосы – чемпионы по содержанию калия, который поддерживает сердечно-сосудистую систему в тонусе и защищает организм от многочисленных болезней. 

"Благодаря огромному количеству солей калия абрикосы оказывают лечебный эффект при аритмиях, а также оказывают мочегонное действие, из-за чего полезны тем, кто страдает гипертонией и отеками, в том числе почечного происхождения", — констатировали медики.

По словам экспертов, калий улучшает состояние сосудов, активизирует процессы выведения токсинов из организма, включая излишки вредного холестерина. Причем в сушеном виде абрикос содержит калия в 5-6 раз больше, чем свежий. Употребление сушеных абрикосов (курага) способствует улучшению самочувствия при плохом кровообращении, миастении, нарушении сердечного ритма.

"Здоровые" продукты, которых лучше избегать

Еще одно ценное свойство абрикоса — это повышенное содержание бетакаротина в его мякоти. Как показывают исследования, бетакаротин может эффективно препятствовать не только развитию болезней сердца, но и рака. Кроме того, абрикосы это полезно тем, кто страдает дистонией и имеет склонность к образованию синяков — за счет высокой концентрации флавоноидов и витамина С абрикосы укрепляют сосуды.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Кардиология, Абрикосы, Советы медиков, Советы кардиологов, Польза абрикос.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смешко прокомментировал конфликт между Климкиным и Зеленским
02 Верховный суд Украины разрешил Саакашвили участвовать в выборах
03 Приметы и обряды на 29 июня - Тихонов день
04 Гороскоп на сегодня, 29 июня 2019: все знаки Зодиака
05 В РФ посчитали размер "убытков" от пребывания Крыма в составе Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине 30 июня прохладно, но уже известно, когда вернется жара
На выходных в Украине похолодает: когда жара
Трамп всерьез рассматривает визит в Москву 9 мая
Трамп всерьез рассматривает визит в Москву 9 мая
В РФ не связывают обмен моряков с возвращением в ПАСЕ
В РФ не связывают обмен моряков с возвращением в ПАСЕ
Ольга Сумская показала дочь-выпускницу: фото
Ольга Сумская показала дочь-выпускницу: фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь