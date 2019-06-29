Кардиологи назвали особую пользу абрикосов

Новости шоу бизнеса: Кардиологи советуют употреблять абрикосы в пищу всем, кто страдает от болезней сердца.

Особая польза абрикосов в том, что в них содержится очень много калия, играющего важную роль в оздоровлении сосудов и нормализации кровяного давления.

В ряду фруктов абрикосы – чемпионы по содержанию калия, который поддерживает сердечно-сосудистую систему в тонусе и защищает организм от многочисленных болезней.

"Благодаря огромному количеству солей калия абрикосы оказывают лечебный эффект при аритмиях, а также оказывают мочегонное действие, из-за чего полезны тем, кто страдает гипертонией и отеками, в том числе почечного происхождения", — констатировали медики.

По словам экспертов, калий улучшает состояние сосудов, активизирует процессы выведения токсинов из организма, включая излишки вредного холестерина. Причем в сушеном виде абрикос содержит калия в 5-6 раз больше, чем свежий. Употребление сушеных абрикосов (курага) способствует улучшению самочувствия при плохом кровообращении, миастении, нарушении сердечного ритма.

Еще одно ценное свойство абрикоса — это повышенное содержание бетакаротина в его мякоти. Как показывают исследования, бетакаротин может эффективно препятствовать не только развитию болезней сердца, но и рака. Кроме того, абрикосы это полезно тем, кто страдает дистонией и имеет склонность к образованию синяков — за счет высокой концентрации флавоноидов и витамина С абрикосы укрепляют сосуды.