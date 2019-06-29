Семена льна названы лекарством от многих болезней

Новости шоу бизнеса: Эксперты рассказали о чудодейственных свойствах этого продукта, как оказалось, льняное семя является настоящим лекарством от множества заболеваний.

Среди поклонников здорового питания очень популярны семена льна.

На полках магазинов среди диетических товаров и натурального питания часто можно найти семена льна. Их употребляют в пищу и добавляют в различные блюда поклонники органического питания. И популярность льна имеет под собой научно обоснованные факты. Полезное растения выращивали еще древние египтяне и китайцы, это старейшая культура на Земле. И сейчас промышленность предлагает, кроме семян, также масло, порошок, таблетки, капсулы и муку. Они нормализуют холестерин и оказывают слабительный эффект.

Полезность семян объясняется высоким содержанием полезных веществ, так жирные кислоты омега-3 способны предотвращать даже разные виды рака. Этому способствует высокое содержание лигнанов, химических веществ с антиангиогенными свойствами. Они не дают опухолевым клеткам выращивать для питания новые кровеносные сосуды. Семена льна являются рекордсменами по их количеству среди всех остальных продуктов.

Также фитоэстрогены льняных семян хорошо противостоят риску развития многих хронических заболеваний, например, сахарного диабета. Также они не позволяют "плохому" холестерину попасть из кишечника в кровь, укрепляя сердце и сосудистую систему.

Семена содержат нерастворимые и растворимые пищевые волокна клетчатки, которые, трансформируясь в гелеподобное вещество, нормализуют количество глюкозы и холестерина в крови. Также они дают возможность избежать переедания и ожирения, дольше сохраняя чувство сытости.