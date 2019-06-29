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Семена льна названы лекарством от многих болезней

Семена льна названы лекарством от многих болезней
13:41 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Эксперты рассказали о чудодейственных свойствах этого продукта, как оказалось, льняное семя является настоящим лекарством от множества заболеваний.

Среди поклонников здорового питания очень популярны семена льна. 

На полках магазинов среди диетических товаров и натурального питания часто можно найти семена льна. Их употребляют в пищу и добавляют в различные блюда поклонники органического питания. И популярность льна имеет под собой научно обоснованные факты. Полезное растения выращивали еще древние египтяне и китайцы, это старейшая культура на Земле. И сейчас промышленность предлагает, кроме семян, также масло, порошок, таблетки, капсулы и муку. Они нормализуют холестерин и оказывают слабительный эффект.

Полезность семян объясняется высоким содержанием полезных веществ, так жирные кислоты омега-3 способны предотвращать даже разные виды рака. Этому способствует высокое содержание лигнанов, химических веществ с антиангиогенными свойствами. Они не дают опухолевым клеткам выращивать для питания новые кровеносные сосуды. Семена льна являются рекордсменами по их количеству среди всех остальных продуктов.

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Также фитоэстрогены льняных семян хорошо противостоят риску развития многих хронических заболеваний, например, сахарного диабета. Также они не позволяют "плохому" холестерину попасть из кишечника в кровь, укрепляя сердце и сосудистую систему.

Семена содержат нерастворимые и растворимые пищевые волокна клетчатки, которые, трансформируясь в гелеподобное вещество, нормализуют количество глюкозы и холестерина в крови. Также они дают возможность избежать переедания и ожирения, дольше сохраняя чувство сытости.

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Здоровье, Лень, Семена льна, Советы медиков.
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