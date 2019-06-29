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ТОП 5 фруктов и овощей, укрепляющих сердце

ТОП 5 фруктов и овощей, укрепляющих сердце
15:50 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Важнее налегать на самые полезные для нашего сердца продукты.

Недостаточное употребление в пищу фруктов и овощей — фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Ягоды. Они насыщены антиоксидантами вроде антоцианинов, защищающими от окислительного стресса и воспалительных процессов. Это два важнейших фактора развития болезней сердца.

Помидоры. В этих овощах содержится ликопин — натуральный растительный пигмент, обладающий мощными и выраженными свойствами антиоксидантов. Именно поэтому помидоры могут нейтрализовывать вредное воздействие свободных радикалов, предотвращать окислительные повреждения и воспаления.

Брокколи. Отличный источник антиоксиданта лютеина, а также витамина C. Брокколи снижает уровень холестерина и предотвращает патологические изменения в кровеносных сосудах. 

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Шпинат. Этот овощ богат магнием, который поддерживает здоровые сердечные ритмы. Отличный способ профилактики аритмии.

Спаржа. Естественный и богатый источник фолатов. Спаржа предотвращает скопления в организме аминокислоты под названием гомоцистеин. Повышенный уровень гомоцистеина связан с увеличением риска нарушений сердца вроде болезни коронарных артерий, а также инсультов.

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Сердце, Здоровье, Фрукты, Овощи, Советы медиков.
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