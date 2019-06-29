Неприятный запах изо рта: как избавиться

Если желудок пуст долгое время, то при всем здоровье у человека может возникнуть временный галитоз. Чтобы он прошел, нужно просто поесть.

Пожевав специи, можно быстро справиться с неприятным «ароматом» в ротовой полости. Кардамон, фенхель или корица – отличные средства от галитоза, поскольку в них содержатся антибактериальные вещества. Также можно жевать анис, укроп, гвоздику.

Употреблять йогурты для борьбы с неприятным запахом изо рта советуют японские ученые. Они отмечают, что содержащиеся в продукте полезные бактерии вытесняют из ротовой полости вредные микроорганизмы, чья жизнедеятельность способствует зловонному дыханию.

Орехи имеют выраженный аромат и к тому же их абразивная текстура помогает удалить остатки пищи, оставшиеся на языке, деснах или в зубах.

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Зубная нить

Нередко дурной запах изо рта оказывается следствием плохо вычищенных зубов. Застревающие между ними частички пищи не всегда можно удалить щеткой или ополаскиванием, помочь может только нить.

Эксперты отмечают, что в тех случаях, когда неприятный запах изо рта возвращается снова и снова, следует обязательно записаться на прием к врачу и выслушать его мнение об этом.