Чистим артерии при помощи питания: лучшие продукты

Киви и дыня (канталупа)
Это богатые антиоксидантами фрукты, которые понижают уровень холестерина ЛПНП (называемый «плохой холестерин») в крови. Также уменьшают образование бляшек на стенках артерий. Одно медицинское исследование показало, что киви может снизить сердечно-сосудистые факторы риска. Канталупа содержит клетчатку, калий, витамин С и холин, которые помогают сохранить ваше сердце здоровым.
Жирная рыба
Лосось, тунец и сельдь содержат омега-3 жирные кислоты, которые являются источником полезных жиров и препятствуют образованию засоряющего налета в артериях. По данным Гарвардской медицинской школы, употребление в пищу рыбы связано с меньшим количеством сердечных приступов. Удостоверьтесь, что вы получаете устойчиво пойманную рыбу, и избегайте покупки лосося, выращенного на ферме, поскольку его мясо обычно содержит токсичные химические вещества и содержит меньше жирных кислот омега-3.
Ягоды и красный виноград
Виноград содержит флавоноиды (природные антиоксиданты), которые препятствуют окислению вредного холестерина. Согласно медицинскому журналу Nutrients, флавоноиды могут помочь предотвратить болезни сердца и защитить стенки артерий. Клубника, вишня, клюква и другие ягоды содержат мощные антиоксиданты и насыщены витаминами.
Чеснок
Он обладает многими целебными свойствами, и одним из них является защита от болезней сердца. Чеснок снижает кровяное давление и уровень плохого холестерина. Например, одно исследование показало, что употребление чеснока может как предотвратить сердечные заболевания, так и лечить симптомы сердечных заболеваний. Для лечебного эффекта ешьте один-два измельченных сырых зубчика чеснока. Если вы используете добавки, обратите внимание на количество аллицина, который является активным ингредиентом чеснока.
Яблоки
Яблоко в день и вы будете здоровы без докторов – есть такая пословица. Пектин (растворимая клетчатка) в этих фруктах снижает уровень вредного холестерина, а минералы калий и магний помогают контролировать кровяное давление. Магний также помогает предотвратить образование зубного налета в артериях, помогая предотвратить закупорку артерий.
Шпинат
Он богат витаминами А и С, которые помогают предотвратить образование налета в артериях. Одно медицинское исследование утверждает, что витамин С является мощным антиоксидантом, который «ингибирует окисление белка ЛПНП, тем самым снижая атеросклероз». В том же исследовании показано, что дефицит витамина С связан с более высоким риском смертности от сердечных заболеваний.
Оливковое масло
Исследования показали, что употребление одной или двух столовых ложек оливкового масла в день может помочь сохранить ваше сердце здоровым и предотвратить сердечные заболевания. Обязательно используйте оливковое масло (EVOO) и применяйте умеренное количество, которое вы потребляете, поскольку жир все еще жирный. Согласно исследованиям, вам нужно еженедельно потреблять 40 мл оливкового масла, чтобы защитить свои артерии и предотвратить сердечные заболевания.
Помидоры
Они содержат мощные антиоксиданты, которые предотвращают окисление холестерина ЛПНП и сохраняют ваши артерии в чистоте. Согласно медицинским исследованиям, помидоры являются богатым источником ликопина, бета-каротина, фолата, калия, витамина С, флавоноидов и витамина Е. Если вы регулярно употребляете помидоры, вы можете снизить риск развития атеросклероза на 50%.
Зеленый чай
Флавоноиды в зеленом чае являются мощными антиоксидантами. Согласно одному медицинскому исследованию, употребление нескольких чашек зеленого чая каждый день связано с более низким риском развития инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Зеленый чай хорошего качества также предотвратит образование тромбов и поможет сохранить здоровую оболочку артерий.
Гранат
Еще один замечательный фрукт, богатый антиоксидантами. Гранат предотвращает затвердение артерий и может даже обратить вспять атеросклероз. Гранатовый сок может защитить от образования жировых отложений в стенках артерий. Это было связано с антиоксидантными свойствами фруктов. Гранат богат полифенолами и другими антиоксидантами. Они играют важную роль в профилактике атеросклеротических поражений и снижают окисление холестерина ЛПНП (липопротеинов низкой плотности).
Овес и другие цельные зерна
Из-за высокого содержания растворимой клетчатки овес снижает уровень «плохого» холестерина (ЛПНП), удаляя его из организма. Согласно медицинским исследованиям, цельное зерно помогает поддерживать стенки артерий в чистоте и предотвращать сердечные заболевания. На самом деле цельное зерно защищает ваше сердце. Ешьте 1/2 чашки овсяной каши с отрубями ежедневно, чтобы помочь снизить уровень холестерина и очистить ваши артерии. Вы можете съесть его на завтрак и добавить овсянку или отруби к блюдам в другое время дня.
Грецкие орехи
Они содержат полиненасыщенные жиры, которые в основном содержатся в растительных маслах и продуктах питания и могут повысить уровень хорошего холестерина, снизить риск сердечных заболеваний, снизить вероятность развития диабета 2 типа и регулировать кровяное давление. Грецкие орехи также содержат омега-3 жирные кислоты, которые помогают очистить закупоренные артерии. Потребление небольшой порции грецких орехов размером с ладонь в день поможет очистить артерии и сохранить сильный кровоток по всему телу.
Куркума
Она является распространенной специей, которая имеет много пользы для здоровья. Куркума может защитить артерии от накопления жира, согласно исследованию на мышах. Исследование предполагает, что куркумин, активный ингредиент куркумы, может предотвратить развитие закупоренных артерий, что является основным фактором риска сердечных приступов и инсультов.