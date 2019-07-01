Чистим артерии при помощи питания: лучшие продукты

1 Киви и дыня (канталупа) Это богатые антиоксидантами фрукты, которые понижают уровень холестерина ЛПНП (называемый «плохой холестерин») в крови. Также уменьшают образование бляшек на стенках артерий. Одно медицинское исследование показало, что киви может снизить сердечно-сосудистые факторы риска. Канталупа содержит клетчатку, калий, витамин С и холин, которые помогают сохранить ваше сердце здоровым.

2 Жирная рыба Лосось, тунец и сельдь содержат омега-3 жирные кислоты, которые являются источником полезных жиров и препятствуют образованию засоряющего налета в артериях. По данным Гарвардской медицинской школы, употребление в пищу рыбы связано с меньшим количеством сердечных приступов. Удостоверьтесь, что вы получаете устойчиво пойманную рыбу, и избегайте покупки лосося, выращенного на ферме, поскольку его мясо обычно содержит токсичные химические вещества и содержит меньше жирных кислот омега-3.

3 Ягоды и красный виноград Виноград содержит флавоноиды (природные антиоксиданты), которые препятствуют окислению вредного холестерина. Согласно медицинскому журналу Nutrients, флавоноиды могут помочь предотвратить болезни сердца и защитить стенки артерий. Клубника, вишня, клюква и другие ягоды содержат мощные антиоксиданты и насыщены витаминами.

4 Чеснок Он обладает многими целебными свойствами, и одним из них является защита от болезней сердца. Чеснок снижает кровяное давление и уровень плохого холестерина. Например, одно исследование показало, что употребление чеснока может как предотвратить сердечные заболевания, так и лечить симптомы сердечных заболеваний. Для лечебного эффекта ешьте один-два измельченных сырых зубчика чеснока. Если вы используете добавки, обратите внимание на количество аллицина, который является активным ингредиентом чеснока.

5 Яблоки Яблоко в день и вы будете здоровы без докторов – есть такая пословица. Пектин (растворимая клетчатка) в этих фруктах снижает уровень вредного холестерина, а минералы калий и магний помогают контролировать кровяное давление. Магний также помогает предотвратить образование зубного налета в артериях, помогая предотвратить закупорку артерий.

6 Шпинат Он богат витаминами А и С, которые помогают предотвратить образование налета в артериях. Одно медицинское исследование утверждает, что витамин С является мощным антиоксидантом, который «ингибирует окисление белка ЛПНП, тем самым снижая атеросклероз». В том же исследовании показано, что дефицит витамина С связан с более высоким риском смертности от сердечных заболеваний.

7 Оливковое масло Исследования показали, что употребление одной или двух столовых ложек оливкового масла в день может помочь сохранить ваше сердце здоровым и предотвратить сердечные заболевания. Обязательно используйте оливковое масло (EVOO) и применяйте умеренное количество, которое вы потребляете, поскольку жир все еще жирный. Согласно исследованиям, вам нужно еженедельно потреблять 40 мл оливкового масла, чтобы защитить свои артерии и предотвратить сердечные заболевания.

8 Помидоры Они содержат мощные антиоксиданты, которые предотвращают окисление холестерина ЛПНП и сохраняют ваши артерии в чистоте. Согласно медицинским исследованиям, помидоры являются богатым источником ликопина, бета-каротина, фолата, калия, витамина С, флавоноидов и витамина Е. Если вы регулярно употребляете помидоры, вы можете снизить риск развития атеросклероза на 50%.

9 Зеленый чай Флавоноиды в зеленом чае являются мощными антиоксидантами. Согласно одному медицинскому исследованию, употребление нескольких чашек зеленого чая каждый день связано с более низким риском развития инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Зеленый чай хорошего качества также предотвратит образование тромбов и поможет сохранить здоровую оболочку артерий.

10 Гранат Еще один замечательный фрукт, богатый антиоксидантами. Гранат предотвращает затвердение артерий и может даже обратить вспять атеросклероз. Гранатовый сок может защитить от образования жировых отложений в стенках артерий. Это было связано с антиоксидантными свойствами фруктов. Гранат богат полифенолами и другими антиоксидантами. Они играют важную роль в профилактике атеросклеротических поражений и снижают окисление холестерина ЛПНП (липопротеинов низкой плотности).

11 Овес и другие цельные зерна Из-за высокого содержания растворимой клетчатки овес снижает уровень «плохого» холестерина (ЛПНП), удаляя его из организма. Согласно медицинским исследованиям, цельное зерно помогает поддерживать стенки артерий в чистоте и предотвращать сердечные заболевания. На самом деле цельное зерно защищает ваше сердце. Ешьте 1/2 чашки овсяной каши с отрубями ежедневно, чтобы помочь снизить уровень холестерина и очистить ваши артерии. Вы можете съесть его на завтрак и добавить овсянку или отруби к блюдам в другое время дня.

12 Грецкие орехи Они содержат полиненасыщенные жиры, которые в основном содержатся в растительных маслах и продуктах питания и могут повысить уровень хорошего холестерина, снизить риск сердечных заболеваний, снизить вероятность развития диабета 2 типа и регулировать кровяное давление. Грецкие орехи также содержат омега-3 жирные кислоты, которые помогают очистить закупоренные артерии. Потребление небольшой порции грецких орехов размером с ладонь в день поможет очистить артерии и сохранить сильный кровоток по всему телу.