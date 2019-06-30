Это опасно: врачи советуют не употреблять пищу с активированным углем

Новости шоу бизнеса: Соцсети завалены фотографиями черных круассанов, черных рожков мороженого и черных смузи. Но оказалось, что такая еда может навредить.

Считается, что уголь в составе пищевых продуктов способствует снижению веса, повышению жизненного тонуса, очищению кожи, отбеливанию зубов и – самое главное – выведению токсинов, пишет The Conversation.

"Детоксикация" с помощью активированного угля кажется логичной, ведь его действительно используют для неотложной помощи людям с отравлением или при передозировке лекарств.

Оно способно связывать яды, препятствуя их всасыванию из кишечника, так, чтобы они выводились с калом. Но при этом уголь совершенно не годится для диетологических или косметологических целей.

Как уголь может навредить?

Активированный уголь связывает не только яды, но и витамины, минералы и антиоксиданты. Таким образом, он не обогащает, а скорей обедняет эффект от фруктового или овощного смузи.

Также уголь может связывать лекарства, которые вы регулярно принимаете. Например, антидепрессанты или обезболивающие, что может вызвать проблемы с самочувствием.

Уголь способен связывать лишь те вещества, которые находятся у вас в желудке или кишечнике прямо сейчас. Он никак не способствует "очищению" организма от алкоголя или фастфуда, который вы употребляли несколько дней назад.

Одно из свойств активированного угля – замедление работы кишечника. Это означает, что его употребление может вызвать тошноту и запоры.