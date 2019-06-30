Скачать
Воскресенье, 30.06.2019
Россия в ПАСЕ: семь стран готовят совместную резолюцию
Россия в ПАСЕ: семь стран готовят совместную резолюцию
Выборы в Раду: ЦИК отменила регистрацию двух кандидатов "Голоса"
Выборы в Раду: ЦИК отменила регистрацию двух кандидатов "Голоса"
Верняев завоевал золото Европейских игр
Верняев завоевал золото Европейских игр
Эффектный синий: Елизавета II продемонстрировала стильный образ на официальной встрече
Елизавета II продемонстрировала стильный образ на официальной встрече

Это опасно: врачи советуют не употреблять пищу с активированным углем

Это опасно: врачи советуют не употреблять пищу с активированным углем
19:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: unsplash.com

Новости шоу бизнеса: Соцсети завалены фотографиями черных круассанов, черных рожков мороженого и черных смузи. Но оказалось, что такая еда может навредить.

Считается, что уголь в составе пищевых продуктов способствует снижению веса, повышению жизненного тонуса, очищению кожи, отбеливанию зубов и – самое главное – выведению токсинов, пишет The Conversation.

"Детоксикация" с помощью активированного угля кажется логичной, ведь его действительно используют для неотложной помощи людям с отравлением или при передозировке лекарств.

Оно способно связывать яды, препятствуя их всасыванию из кишечника, так, чтобы они выводились с калом. Но при этом уголь совершенно не годится для диетологических или косметологических целей.

Как уголь может навредить?

Активированный уголь связывает не только яды, но и витамины, минералы и антиоксиданты. Таким образом, он не обогащает, а скорей обедняет эффект от фруктового или овощного смузи.

Также уголь может связывать лекарства, которые вы регулярно принимаете. Например, антидепрессанты или обезболивающие, что может вызвать проблемы с самочувствием.

"Здоровые" продукты, которых лучше избегать

Уголь способен связывать лишь те вещества, которые находятся у вас в желудке или кишечнике прямо сейчас. Он никак не способствует "очищению" организма от алкоголя или фастфуда, который вы употребляли несколько дней назад.

Одно из свойств активированного угля – замедление работы кишечника. Это означает, что его употребление может вызвать тошноту и запоры.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Уголь, Продукты, Еда, Активированный уголь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Парасюк обратился к Зеленскому после решения суда в споре с ЦИК
02 Чубаров назвал условие возвращения водоснабжения Крыма
03 Приметы и обряды на 30 июня - День святого Мануила
04 Итоги 29 июня: последний день саммита G20, заявления Путина о моряках, новые подробности дела Скрипалей
05 Гороскоп на сегодня, 30 июня 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Партия &quot;Слуга народа&quot; обратилась к суду с иском на ЦИК
Партия "Слуга народа" обратилась к суду с иском на ЦИК
Какая будет погода в начале июля: прогноз синоптиков
Какая будет погода в начале июля: прогноз синоптиков
СМИ: Макрон приедет в Москву на 9 мая
СМИ: Макрон приедет в Москву на 9 мая
Джастин Бибер опроверг слухи о расставании с женой
Джастин Бибер опроверг слухи о расставании с женой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь