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Эксперты назвали продукты, провоцирующие ускоренное старение

Эксперты назвали продукты, провоцирующие ускоренное старение
09:30 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: По словам специалистов, на скорость старения влияют многие факторы, включается генетику.

Зарубежные эксперты составили список продуктов, которые провоцируют ускоренное старение, поэтому рекомендуется минимизировать их потребление. Список включает в себя сахаросодержащие пищевые изделия и маргарин.

Курение, пребывание на солнце и особенно диета также имеют огромное значение. Как показали исследования, маргарин приносит большой вред организму, так как он содержит транс-жиры, повышающие риск хронических заболеваний. Он также связан с уровнем гидратации организма, что сказывается на появлении преждевременных морщин. Все продукты быстрого приготовления несут в себе риски выглядеть старше своих лет из-за большого количества соли. Натрий может вызвать задержку воды в организме, что чревато серьезными проблемами не только с почками.

Энергетические напитки содержат большое количество кофеина, прочих нежелательных составляющих. Эта комбинация может повредить зубы, а также способствовать обезвоживанию. Сахар является врагом общества №1, когда дело доходит до преждевременного старения. Рафинад является ключевой причиной ожирения и воспаления, не говоря уже о кариесе. Пищевое изделие не только способствует развитию диабета, но и является любимым топливом раковых клеток.

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Хлеб и макаронные изделия из рафинированной белой муки имеют высокий гликемический индекс, что означает, что они очень быстро повышают уровень сахара в крови. Это определенно скажется на внешнем виде человека. Последние исследования показали, что консервированное мясо из-за содержания в нем нитратов и нитритов, используемых для сохранения, подвергает тело риску рака. Это напрямую связано с ускоренным старением. Завершает список алкоголь, употребление которого следует ограничить, особенно это касается сахаросодержащих напитков.

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Здоровье, Продукты питания, Продукты, Старение, Советы медиков.
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