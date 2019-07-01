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Корью в Украине с начала года заболели более 55 тыс. человек

Корью в Украине с начала года заболели более 55 тыс. человек
15:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости шоу бизнеса: Также, названы области, где есть наибольшее количество больных корью.

В Украине с начала 2019 года корью заболели 55,3 тыс. человек, из них 29,316 тыс. детей, сообщается на сайте Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

Согласно сообщению, с 21 по 27 июня 2019 года корью заболел 601 человек.

За отчетную неделю больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киевской (57 больных, из них 27 детей), Львовской (56/36) областях и Киеве (50/23).

Как сообщалось, Министерство здравоохранения Украины призвало департаменты здравоохранения Ривненской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, где наибольшее количество больных корью, усилить меры противодействия болезни и повысить уровень иммунизации.

В Хмельницкой области в рамках дополнительных мероприятий иммунизации от кори в области прививки получили почти 20 тыс. чел., из них 9 тыс. детей и более 11 тыс. взрослых (студенты и работники учреждений образования).

В МОЗ призвали к проведению мероприятий с преодоления вспышки кори

Похожие кампании по вакцинации проходили во Львовской и Винницкой областях, где в феврале вакцинировали соответственно 20 тыс. и 12 тыс. школьников. В настоящее время более 90% школьников Львовской области защищено от кори.

По состоянию на 27 июня 2019 года в Украине было более 727,566 тыс. доз вакцин КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США.

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Здоровье, Медицина, Корь, ЦОЗ.
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