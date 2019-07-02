Будьте осторожны: продукты, повышающие риск развития камней в почках

1 Щавель, шпинат и ревень Камни в почках образуются в связи с накоплением в моче солей щавелевой кислоты, т.е. оксалатов, а значит, столкнуться с этой проблемой рискуют те, кто употребляет продукты, богатые оксалатами. Чтобы обезопасить себя, урологи рекомендуют свести к минимуму употребление щавеля, шпината, ревеня, свеклы, капусты и сельдерея, молока и клубники. К тому же следует контролировать употребление продуктов, богатых витамином C, так как в случае избытка этот витамин может превратиться в оксалаты. Образованию конкрементов в почках способствует низкое содержание витамина B6 и магния, а значит важно регулярно пополнять уровень этих веществ за счет продуктов питания.

2 Сардины Людям, которые рискуют столкнуться с мочекаменной болезнью, следует знать, что недуг провоцируют продукты с высоким содержанием пуринов, к примеру, сардины. Избыток пуринов в организме повышает содержание мочевой кислоты, что приводит к оседанию в мочевом пузыре или почках мочекислых камней. По данным Американской ассоциации урологов высокое потребление пуринов в сочетании с животными белками, может спровоцировать развитие гиперурикозурии или гиперурикемии даже у совершенно здорового человека, который прежде не сталкивался с камнями в почках. Именно по этой причине каждый человек должен ограничить употребление сардин до одного раза в неделю и потреблять их в небольшом количестве. Кроме сардин, пуриновые основания содержатся в таких продуктах, как белые сушеные грибы, телячья печень, копченая килька, тунец в масле, форель, анчоусы и пиво.

3 Красное мясо Употребление красного мяса в больших количествах также может стать причиной образования камней в почках. Дело в том, что мясо богато животными белками, которые при избытке в организме провоцируют увеличение мочевой кислоты и кальция в моче. Кроме того, в процессе переваривания белка возникает побочный продукт – азот, который является главным участником в образовании токсинов. Эти отравляющие вещества могут стать причиной поражения почек, запустив механизм образования конкрементов. Чтобы этого не случилось, исключите красное мясо из ежедневного рациона. Его достаточно употреблять два раза в неделю.

4 Газированные напитки Регулярное употребление газировки, энергетических напитков и даже соков в пакетах и бутылках, повышает риск развития мочекаменной болезни. Результаты исследования, проведенного в 2007 году Московским научно-исследовательским институтом эпидемиологии, показали, что такие напитки, как «Пепси» и «Кока-кола» содержат фосфорную кислоту, вызывающую изменения в мочевыводящих путях, способствуя тем самым появлению хронических почечных заболеваний и образованию камней. Кроме того, исследование, опубликованное в 2013 году в клиническом журнале Американского общества нефрологов, говорит о том, что люди, регулярно употребляющие сахар и подслащенную воду, рискуют столкнуться с мочекаменной болезнью гораздо больше, чем те, которые не употребляют сахар и его заменители. Вместо газировки перейдите на простую воду с добавлением лимонного сока.

5 Соевые продукты Соевые бобы, а также генномодифицированные соевые продукты опасны для организма и могут отразиться на здоровье почек. Связано это с высоким уровнем оксалатов, которые и вызывают образование песка, а затем и камней в почках и мочевике. Исследование 2009 года, опубликованное в международном журнале биологических наук, сводится к анализу последствий употребления продуктов с ГМО. В отчете говорится об опытах на млекопитающих, в результате которых выяснилось, что генномодифицированные продукты, прежде всего, поражают печень и почки. Богаты оксалатами и неферментированные соевые продукты, такие как соевое молоко и сыр тофу. По словам ученых, чтобы обезопасить себя от проблем с почками, выбирая соевые бобы, предпочтение стоит отдавать органически выращенным сортам. Кроме того, в рационе питания должны быть только ферментированные соевые продукты, такие как мисо или темпе.

6 Рафинированные углеводы Простые углеводы, такие как сахар, белый рис, мука высшего сорта и другие продукты, провоцируют скачки уровня инсулина, вследствие чего из костей вымывается кальций, который и оседает в мочевом пузыре. Исследование, проведенное в 1986 году и опубликованное в журнале «Пищевая и химическая токсикология», подтвердило, что именно избыток рафинированного сахара и сладких напитков приводит к проблемам в работе почек и провоцирует мочекаменную болезнь. Если вы находитесь в группе риска образования камней в почках, откажитесь от употребления мучных и сладких продуктов.

7 Кофеин Чрезмерное употребление кофеина с пищей и, особенно, с напитками, может спровоцировать выведение кальция из костей и оседание его частиц в мочевом пузыре или мочеточнике. А это тревожный звоночек, говорящий о скором появлении почечных камней. Исследователи из Франции в 2004 году сделали ряд анализов и пришли к выводу, что чрезмерное потребление кофеина, которым богаты черный чай и кофе, увеличивает риск образования оксалатов в моче. К тому же, кофеин оказывает легкое мочегонное действие, которое способствует обезвоживанию организма, а значит, создает предпосылки для образования конкрементов. Добавим к этому и то, что кофеин вызывает целый ряд проблем со здоровьем, провоцируя бессонницу и повышенное артериальное давление. Для сохранения своего здоровья будет правильным сократить употребление черного чая и кофе до двух чашек в день, а также свести к минимуму употребление «энергетиков», газированных напитков, шоколада и какао.

8 Искусственные подсластители Многие из нас добавляют в чай и кофе искусственные подсластители взамен сахара, пытаясь тем самым снизить количество потребляемых калорий. Однако такие продукты небезопасны для организма и могут привести к нарушению функции почек, если употреблять их постоянно. Согласно исследованию, проведенному в 2009 году и опубликованному в журнале Американского общества нефрологов, у людей, в питании которых присутствуют искусственные подсластители, такие как аспартам, сахарин или сукралоза, повышается риск нарушения функции почек. К тому же искусственные подсластители не лучшим образом влияют на кровь, способствуя выведению из нее солей кальция и оседанию их в почках или мочевике. Что же предпринять в такой ситуации? Диетологи советуют использовать лишь натуральные подсластители, а именно, мед или экстракт стевии.

9 Алкоголь Отдельно стоит сказать об алкоголе – злейшем враге организма, который наносит непоправимый ущерб печени и почкам. Кроме тяжелого токсического поражения, алкоголь действует как мочегонное средство, повышающее риск обезвоживания организма. А этот процесс приводит к нарушению функционирования почек, со всеми вытекающими последствиями. К тому же, воздействие алкогольных напитков на организм может нарушить способность выводить из организма мочевую кислоту, что и становится причиной образования камней в почках. В этом плане специалисты советуют отказаться от употребления алкоголя или свести его до минимума, а значит до 1-2 бокалов сухого вина в неделю.