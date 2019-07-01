Польза воды с лимоном натощак: развенчиваем мифы

Новости шоу бизнеса: В интернете воду с лимоном расхваливают как волшебный напиток, но наука опровергает эту информацию.

Вода ускоряет метаболизм и помогает сбросить вес, но лимон здесь ни при чем. Никаких других чудодейственных свойств у этого напитка нет.

Миф 1. Вода с лимоном выводит токсины и борется с кислотностью организма.

На самом деле

С выведением токсинов справляется печень и вряд ли несколько стаканов воды с лимоном могут ей сильно помочь. В этом напитке нет ферментов, которые могли бы обезвредить токсины.

С кислотностью такие же дела: организм умеет ее самостоятельно нормализовать. Как только кислотность отклоняется на несколько сотых процента, в крови тут же происходит химическая реакция, благодаря которой все приходит в норму. Лимон для этого не нужен.

Миф 2. Вода с лимоном лечит болезни.

На самом деле

Рекомендации пить воду с лимоном нет в международных стандартах по лечению и профилактике заболеваний и гайдах диетологических сообществ. Свойства воды с лимоном не подтверждены ни в одном авторитетном исследовании.

Миф 3. Вода с лимоном стимулирует иммунитет и защищает от простуды.

На самом деле

В одном лимоне не так много витамина С – 60-70 мг. Взрослому человеку нужно 75-90 мг. Если добавить кусок лимона в воду, мы получим всего 5-6 мг витамина С. Этого недостаточно, чтобы говорить о серьезном влиянии на защитные силы организма.

Да и вообще, похоже, что роль витамина С в лечении простуды сильно преувеличена. В одном из научных обзоров обнаружили, что регулярный прием 200 мг витамина С (в 3 раза больше суточной нормы) уменьшает продолжительность простуды всего на 8% у взрослых и на 14% у детей. Пара стаканов воды с лимоном в день не окажут значительного влияния на иммунитет.

Миф 4. Вода с лимоном помогает похудеть.

На самом деле

Есть данные, что стакан воды (просто, без лимона) до приема пищи ускоряет обмен веществ на 25-40% и помогает уменьшить количество калорий, которые мы получаем вместе с пищей.

Еще ученые из США проверяли, как 500 мл воды перед едой сказываются на весе и объеме талии. Для эксперимента взяли 2 группы людей различного возраста и веса, которые сидят на низкокалорийной диете. Выяснили, что группа, которая пила воду перед едой, за 12 недель скинула на 2 кг больше.

Все эти исследования не очень велики, ведь в них участвовали от 14 до 173 человек. А чем меньше исследование, тем меньше шансов, что его результат проявится и в вашем случае.