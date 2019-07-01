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Определено еще одно полезное свойство яблок

Определено еще одно полезное свойство яблок
21:30 Сегодня Телеграф http://healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Яблоки уменьшают риск развития сердечных недугов.

Специалисты советуют людям дополнить свое меню этими плодами, а если они уже присутствуют в рационе — немного увеличить их потребление. Такое благотворное воздействие на сердце и кровеносную систему ученые объясняют присутствием в этих фруктах большого количества калия и железа.

Красные яблоки улучшают состояние гипертоников, а зеленые плоды могут излечить анемию, которая возникает из-за нехватки железа. Изучив состояние здоровья людей, регулярно употребляющих в пищу яблоки, эксперты пришли к заключению, что эти плоды могут служить профилактическим средством многих недугов.

Если съедать определенное количество яблок каждый день, риск болезней, связанных с сердечно-сосудистой системой, снижается в среднем на 12%.

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Британские исследователи уверяют, что ежедневно вкушая этот любимый и доступный всем фрукт, люди предупреждают до 8 тысяч случаев инфаркта. Ученые подчеркнули, что не следует спешить с употреблением медпрепаратов и с некоторыми заболеваниями органов дыхания. В большинстве случаев с ними эффективней бороться при помощи отваров из лечебных трав.

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Продукты, Фрукты, Яблоки, Польза.
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