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Названы лучшие альтернативы лекарствам от выпадения волос

Названы лучшие альтернативы лекарствам от выпадения волос
08:32 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Данные исследования проводилась учеными из Университета Калифорнии в Ирвине, которые оценили свыше 20 альтернативных методик борьбы с выпадением волос.

Существует очень небольшое количество действительно эффективных лекарств, которые имеют серьезные побочные эффекты. Вот почему мужчин и женщин так интересуют альтернативы.

Чеснок, массаж и куркума не помогут вновь вырастить волосы, как установили ученые, однако розмариновое масло и кофеин способны справиться с этой задачей. Исследователи из США решили отделить зерна от плевел в ходе масштабной научной работы по поиску видов альтернативной и комплементарной медицины, способной справиться с проблемой выпадения волос. Они попробовали самые разные средства, продвигаемые разного рода натуропатами и лекарями, оценив их эффективность с научной точки зрения. 

Были проверены некоторые популярные средства вроде куркумы. Основной ингредиент этой специи куркумин испытывали в течение более 6 месяцев, и никаких существенных изменений обнаружено ни в одной группе добровольцев не было. Предварительные результаты показали, что витамин D может помочь в борьбе с выпадением волос, если аллопеция не является масштабной и ограничивается небольшими зонами на голове.

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При борьбе с мужской андрогенной аллопецией, то есть с наследственным облысением, в той или иной степени эффективными оказались такие средства, как розмариновое масло, кофеин, цинк, луковый суп, гормон мелатонин, некоторые растительные экстракты, а также пищевые добавки на основе акул и моллюсков.

В качестве средства для наружного применения особый эффект продемонстрировало розмариновое масло и кофеин. Луковый сок приводил к полному восстановлению волосяного покрова в некоторых местах, также многообещающие результаты дало масло из тыквенных семечек.

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Здоровье, Волосы, Здоровье волос, Выпадение волос, Здоровые волосы, Советы медиков.
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