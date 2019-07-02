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Стало известно, что сон с вентилятором вреден для здоровья

Стало известно, что сон с вентилятором вреден для здоровья
12:00 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

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Эксперт из Великобритании Марк Реддик сделал заявление, что сон с вентилятором вреден для здоровья. Статья соответствующего содержания опубликована в издании The Sun.

По словам специалиста Марка Реддика, для некоторых людей наличие потолочного или напольного вентилятора в комнате помогает заснуть, так как устройство держит комфортную температуру в помещении. Для других же лиц это чревато серьезными проблемами, заключающихся в появлении бессонницы, приступах астмы или сухости глаз. Кроме того, имеет место распространение пыли по комнате.

"Постоянный поток воздуха на вашем теле может вызвать сухость. Лосьоны и увлажнители помогут предотвратить это, но стоит учитывать и тип кожи. Другое дело, что некоторые мужчины и женщины спят с полуоткрытыми глазами, что способно вызвать сильное раздражение. Если вы носите контактные линзы во время сна, это особенно проблематично", — отметил эксперт.

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Выходом из ситуации служит чистка вентиляторов перед включением. Не будут лишними и другие способы сохранить прохладу во время жары, к которым относятся распределение отражающего материала вне окон, использование светлых штор, так как темный материал и металлические жалюзи приводят к нагреванию температуры в доме. В списке мер регулярный прием прохладного душа, питье разбавленного фруктового сока и воды.

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Здоровье, Жара, Здоровый сон, Вентилятор, Советы медиков, Польза вентилятора.
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