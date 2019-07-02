Скачать
Вторник, 02.07.2019
Зеленский: Украина и Канада сделают все для освобождения моряков
Зеленский: Украина и Канада сделают все для освобождения моряков
ТКГ в Минске не договорилась о "хлебном перемирии" на Донбассе
ТКГ в Минске не договорилась о "хлебном перемирии" на Донбассе
Уимблдон: самый быстрый матч у мужчин за последние 15 лет
Уимблдон: самый быстрый матч у мужчин за последние 15 лет
Певец Таркан перенес тяжелую операцию: подробности
Певец Таркан перенес тяжелую операцию: подробности

Худеем без диет: 5 секретов идеальной фигуры

Смотрите фото (6)
Худеем без диет: 5 секретов идеальной фигуры
23:13 Сегодня Телеграф medpravila.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Есть масса способов сделать свою фигуру физически и визуально стройной, не испытывая организм сложными режимами и голодовками. Сегодня мы поделимся некоторыми из них.

  • 1

    Установить четкий план

    Иногда девушки долго не могут похудеть из-за неправильного режима питания. На самом деле, его очень просто определить. Нужно провести небольшой эксперимент: рассчитать сколько приёмов пищи в день достаточно, чтобы чувствовать себя хорошо и быть сытой. Потом необходимо определить максимально удобное время и стараться придерживаться установленного графика каждый день. Аппетит лучше не перебивать чаем с печеньем, так как именно такие небольшие, но частые перекусы могут быть главной причиной лишнего веса.

  • 2

    Высыпаться

    Многие проблемы со здоровьем возникают он того, что человек не высыпается. В частности, это влияет и на эффективность похудения. Необходимо спать по 6-9 часов в сутки, иначе недостаток сна будет вызывать аппетит и приведёт к сбою режима питания.

  • 3

    Не есть перед сном

    Говорят, что нельзя есть после шести. На самом же деле, это один из мифов, так как у всех разный график сна и питания. Учёные доказали, что ужинать можно в любое время, но при этом пища должна быть нежирной и лёгкой. Некоторые специалисты склоняются к тому, что между последним приёмом пищи и сном должно проходить не менее 3-х часов. Также не рекомендуется есть ночью.

  • 4

    Пить зеленый чай

    Некоторые думают, что если пить много воды, то лишний вес, как рукой снимет. На самом же деле, вода не всегда хорошо выводится в организме, а задерживаясь в нём, служит причиной отёков. Поэтому диетологи рекомендуют обратить внимание на зелёный чай. помимо приятного освежающего вкуса он славится, как отличное средство от токсинов и шлаков. Он непосредственно влияет на сжигание калорий и нормализацию пищевых процессов. Специалисты советуют полным девушкам выпивать до 4-х чашек в день. Правда, такое средство не подходит женщинам с низким артериальным давлением, так как зелёный чай понижает его ещё больше. В таком случае его лучше смешивать с чёрным чаем в равных пропорциях.

  • 5

    Записаться на танцы

    Многие девушки, которые страдают от лишнего веса, спешат записываться на фитнес. В этом нет ничего плохого, но слишком большие физические нагрузки вызывают хороший аппетит, и здесь главное не перестараться. Куда приятнее записаться на танцы, например, восточные. Помимо того, что во время тренировок уходят лишни калории, девушки, которые занимаются такими танцами около года, получают красивую сексуальную фигуру, подтянутую кожу и избавляются от комплексов.

Худеем вместе: топ-20 продуктов, сжигающих жиры и регулирующих обмен веществ

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Питание, Здоровье, Диета, Похудание.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Верка Сердючка впервые за многие годы сменила имидж
02 Приметы и обряды на 2 июля - День Зосима
03 Гороскоп на сегодня, 2 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Верховная Рада сегодня продолжит рассмотрение поправок к Избирательному кодексу
05 Зеленский отреагировал на обстрел санитарного авто в Водяном
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Следующая международная конференция по вопросам реформ в Украине пройдет в Литве
Литва примет конференцию по реформам в Украине
С начала июля в Украине можно строить автоматизированные паркинги
Теперь в Украине можно строить автоматизированные паркинги
Компания &quot;IKEA&quot; зайдет на украинский рынок в конце 2019 года
"IKEA" зайдет в Украину до конца 2019 года
На Одесском кинофестивале покажут фильм о Харви Вайнштейне
На Одесском кинофестивале покажут фильм о Харви Вайнштейне
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь