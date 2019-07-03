Стало известно, почему перманентный макияж вреден для здоровья

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Эксперты в области медицины назвали ряд недостатков перманентного макияжа.

Немало представительниц прекрасного пола, желая всегда выглядеть эффектно, прибегают к методике перманентного макияжа. Однако этот способ изменить внешность может быть не таким уж и безвредным. Специалисты рассказали о главных опасностях введения под кожу красящих веществ. Сходный с татуировкой мейкап становится все более популярным, выделение контура бровей, губ дает возможность изменить природные данные. При этом женщины забывают о мерах предосторожности.

Так, при наличии ранок, трещинок и даже небольших царапин на коже являются противопоказанием к проведению процедуры нанесения перманентного макияжа. Обострение хронических заболеваний также должно заставить задуматься претендентов на улучшение внешности. Перенести процедуру следует и при приеме гормонов и подобных препаратов. Профессионалы напоминают, что во всех случаях визит в косметический салон можно осуществлять только после консультации с лечащим врачом.

Не стоит спешить в салон и при наличии аллергии, ни в коем случае нельзя пренебрегать пробой вводимого красителя на возможную аллергию. Также следует учесть, что после нанесения такого макияжа на коже лица появятся незначительные отеки, поэтому посещение бьюти-салона должно быть заблаговременным, а не перед самым выходом в свет.

Важно также помнить, что при введении краски в верхние слои эпидермиса глаза опасны возможной потерей зрения. Все особенности организма, аллергические реакции, перенесенные заболевания также имеют огромное значение, которое нельзя не учитывать при желании сохранить здоровье после визита к косметологу.