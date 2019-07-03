Почему купание в море может быть опасным для здоровья

Новости шоу бизнеса: Выяснилось, что океанская вода может влиять на композицию и разнообразность микробиома кожных бактерий.

Ученые выяснили, что находящимся в морях и океанах бактериям требуется всего 10 минут для того, чтобы покрыть кожу человека. Некоторые из этих микроорганизмов могут провоцировать инфекционные болезни.

Американские ученые установили, что плавание в океане продолжительностью в 10 минут приводит к тому, что кожа человека покрывается разного рода морскими бактериями. Эти выводы ученые сделали после того, как рекрутировали некоторое количество любителей купания в Калифорнии. Все они время от времени плавали в океане и не использовали солнцезащитные крема. У добровольцев взяли анализы с кожи до и после купания и обнаружили в них присутствие распространенной океанской бактерии вибрионы, которая часто встречается в соленой воде.

Эти бактерии далеко не всегда вредны для здоровья, но некоторые их штаммы вызывают болезни и повышают риск инфекций за счет разрушения тончайшего микробиома кожи. Этот микробиом защищает нас от бактерий, и исследователи наблюдали за тем, как он изменяется после водных процедур.

Авторы исследования из Калифорнийского университета в Ирвине полагают, что полученные ими выводы объясняют, почему живущие рядом с океаном и регулярно купающиеся люди чаще остальных сталкиваются с расстройствами желудка и ушными инфекциями. Отметим, что значительное количество этих инфекций вызываются фекалиями, которые попадают в наш организм через воду, но теперь ученые предполагают, что определенную роль играют и океанские бактерии.