Просто и полезно: убедительные причины начать есть яичницу на завтрак

Яйца — это один из самых богатых белком продуктов, также в них есть серьезный запас омега-3, витамины D, T, B12, минералы вроде селена и еще много всего полезного, отмечают диетологи. Вам не кажется, что мы немного недооцениваем яйца? На самом деле их можно сделать завтраком на каждый день, и вот какие позитивные изменения в нашей жизни это повлечет.