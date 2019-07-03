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Четверг, 04.07.2019
Просто и полезно: убедительные причины начать есть яичницу на завтрак
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Просто и полезно: убедительные причины начать есть яичницу на завтрак

Яйца — это один из самых богатых белком продуктов, также в них есть серьезный запас омега-3, витамины D, T, B12, минералы вроде селена и еще много всего полезного, отмечают диетологи. Вам не кажется, что мы немного недооцениваем яйца? На самом деле их можно сделать завтраком на каждый день, и вот какие позитивные изменения в нашей жизни это повлечет.
http://healthystyle.info
Фото: pixabay
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Питание, Завтрак, Яйца, Яичница.
23:15 Ср, 3 Июль 2019 Телеграф
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