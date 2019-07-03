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Среда, 03.07.2019
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Стоит ли покупать арбузы в июле: мнение медиков

Стоит ли покупать арбузы в июле: мнение медиков
21:23 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: На прилавках наших магазинов уже появились первые арбузы.

Медики рассказали, чем они могут быть опасны.

Покупка арбуза в начале июле — сродни игре в лотерею. Нет никакой гарантии, что купленная тобой ягода будет такой же полезной, как и вкусной.

Дело в том, что при выращивании арбуза в парниках используется большое количество минеральных удобрений, а во время роста и созревания их обрабатывают химикатами, предназначенными для уничтожения сорняков и вредителей. Здоровье после употребления такого продукта может оказаться подорванным.

Названы фрукты, которые полезнее есть с косточками

Проникающие в арбуз химикаты вызывают общую слабость, головокружение, головную боль, тошноту, рвоту, а также способны привести к нарушениям в работе эндокринной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем.

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Питание, Здоровье, Арбуз, Продукты, Медики.
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