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Медики рассказали, стоит ли есть холодное мороженое в жару

Медики рассказали, стоит ли есть холодное мороженое в жару
01:30 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Если вы часто будете есть мороженое даже в жару, есть шанс заболеть.

Врачи рассказали, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть, если есть холодное мороженое в жару. Перепады температуры могут спровоцировать ОРЗ и простуду.

В жаркую летнюю погоду люди стараются охлаждаться, отчего нередко подрывают здоровье. Наиболее опасными в таких случаях являются кондиционеры, но врачи советуют также аккуратнее употреблять мороженое, поскольку при повышенной температуре воздуха холодный продукт может негативно сказаться на здоровье. Люди стараются съесть продукт сразу же после приобретения, когда он ещё не нагрелся и не начал таять, но разгорячённая гортань и дыхательные путь в таком случае получают термический стресс, и это нередко приводит к возникновению ОРЗ и простудных заболеваний, рассказал Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению.

Такой же эффект происходит и при употреблении сильно охлаждённых, и особенно газированных напитков. Специалист советует утолять жажду едва охлаждённой водой и пить её маленькими глотками. Также подходят морс, чай и компот, а вот кофе и молочные коктейли не лучший выбор.

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Все по теме:

Мороженое, Вред мороженого, Опасность мороженого, Мороженое в жару, Можно ли есть мороженое в жару.
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