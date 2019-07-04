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Четверг, 04.07.2019
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Медики объяснили, как абрикосы влияют на артериальное давление

Медики объяснили, как абрикосы влияют на артериальное давление
03:52 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Именно этот фрукт является чемпионом по содержанию такого минерала, как калий.

Этот вкусный летний фрукт учеными считается весьма полезным для снижения повышенного артериального давления и защиты всей сердечно-сосудистой системы.

Согласно исследованиям, ученые установили, что абрикосы оказывают не только снижающее действие на повышенное артериальное давления, но и способствуют борьбе с аритмией. Кроме того, абрикосы оказывают мочегонное действие, что помогает гипертоникам справляться с отеками, в том числе и теми, что носят почечное происхождение.

Ученые отмечают, что этот фрукт в сушеном виде содержит в пять — шесть раз больше калия, чем в свежем. Курага успешно борется с нарушениями сердечного ритма и способствует снижению повышенного артериального давления.

Ученые советуют в летний сезон употреблять абрикосы в свежем виде, а зимой включить в свой рацион этот фрукт в сушеном виде.

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Артериальное давление, Абрикос, Свойства абрикоса, Польза абрикоса.
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