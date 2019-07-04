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Четверг, 04.07.2019
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Полезные свойства меда помогут наладить работу ЖКТ

Полезные свойства меда помогут наладить работу ЖКТ
18:38 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Это самый полезный продукт для желудка.

Народная мудрость гласит: "Мед - лучший друг желудка". Он улучшает пищеварение и усваивается организмом на 97-98 %.

Кроме того, мед значительно усиливает целебное действие трав, поэтому в лечебных целях часто используются смеси, настои и настойки лекарственных растений в сочетании с медом.

Рецепт 1

200 г зерен овса залить 1 л кипятка и томить на слабом огне до выпаривания 0,25 части жидкости, процедить. Принимать отвар теплым по 100 мл, растворив в нем 20 г меда, 3-4 раза в день до еды. Рекомендуется как общеукрепляющее средство, а также при болях в суставах, сопровождающих обменный артрит, при воспалительных заболеваниях желудка и кишечника.

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Рецепт 2

10 г сушеных измельченных корней лапчатки залить 500 мл кипятка, довести до кипения и варить на очень слабом огне в течение 15-20 минут, затем укутать и настаивать в течение 3 часов. Настой процедить, добавить 50 г меда. Пить по 50 мл 3 раза в день за 30 минут до еды. Рекомендуется при воспалениях в желудочно-кишечном тракте, язве желудка, заболеваниях печени, а также при поносе, дизентерии.

Рецепт 3

100 г меда растворить в 1 л яблочного сока или кипяченой воды комнатной температуры и пить по 150-200 мл 3-4 раза в день в течение 40-45 дней. Рекомендуется применять при хроническом энтероколите. В течение года провести 3 курса лечения.

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Рецепт 4

10 г плодов черемухи, 10 г корней кровохлебки, 10 г плодов ольхи, 10 г мяты перечной, 10 г тмина, 10 г зверобоя и 10 г солодки перемешать, измельчить. 10 г смеси залить 500 мл кипятка, варить на слабом огне в течение 3 минут, затем укутать и настаивать в течение 2 часов. Теплый отвар процедить, растворить в нем 100 г меда. Принимать смесь по 100 мл 3 раза в день за 25-30 минут до еды. Рекомендуется при хроническом энтерите.

Рецепт 5

30 г меда растворить в 200 мл холодной кипяченой воды. Принимать за 15-20 минут до еды 3 раза в день в течение 1,5-2 месяцев. Рекомендуется применять при гастрите и колите (заболевание толстого кишечника).

Рецепт 6

10 г сушеных измельченных цветков ромашки залить в термосе 750 мл кипятка, настаивать в течение 1,5-2 часов, процедить. В остывшем до 35-38 °C настое растворить 80 г меда. Полученную смесь выпить в течение дня в 3-4 приема. Курс лечения - 1,5 месяца. Рекомендуется при колите.

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Мед, ЖКТ, Полезные свойства, Пищеварение.
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