Дешево и полезно: составляем здоровый рацион за копейки

1 Авокадо, хумус, голубика, киноа, чиа, ягоды годжи и асаи… Все эти новомодные пп-деликатесы заставляют нас думать, что здоровое питание — это невероятно дорого. Но почему люди забывают про такие простые и полезные продукты, как яйца, творог, гречка, хлебцы, овощи и фрукты? Ведь все это — тоже ПП, и позволить его себе может практически кто угодно.

2 Правильное питание на самом деле значительно экономит время и деньги. Здоровые блюда не предполагают сложных рецептов, поэтому часами стоять у плиты точно не придется. А благодаря тому, что среди ингредиентов нет редких и дорогостоящих продуктов, ваш бюджет останется невредимым. Намного больше денег вы, скорее всего, потратите на вредные снеки, закуски и десерты, нежели на каши с овощами, мясо и творог.

3 Основная проблема людей заключается в том, что они употребляют в пищу слишком мало овощей и фруктов. Напомним, что в день нужно съедать минимум пять их порций. Кроме того, в рационе большинства людей преобладает соленая пища, а соль, как известно, считается одним из главных и недооцененных факторов риска для здоровья человека.

4 Есть также и те люди, которые "переусердствуют", избавляя свой рацион якобы от вредных продуктов. К примеру, вегетарианцы. Медики считают, что мясо и рыба обязательно должны присутствовать на столе человека, заботящегося о своем здоровье.

5 Также обязательные продукты в рационе — фрукты и овощи. И речь идет не об авокадо, ананасах, манго и прочих заморских деликатесах. Достаточно будет капусты, огурцов, яблок и моркови. Но есть их нужно каждый день! А вот от некоторой молочной продукции можно смело отказываться. Нередко с возрастом у людей появляется приобретенная лактазная недостаточность, из-за чего после употребления молока они испытывают дискомфорт в животе или метеоризм.

6 Уже после 25 лет человек должен более тщательно подходить к выбору своего питания, если же у него есть предрасположенность к полноте, то начинать следить за тем, что он ест, нужно еще с детства.