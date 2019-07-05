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Дешево и полезно: составляем здоровый рацион за копейки

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Дешево и полезно: составляем здоровый рацион за копейки
19:46 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Можно ли питаться "правильно" на небольшие суммы? Ответы вы найдете ниже.

  • 1

    Авокадо, хумус, голубика, киноа, чиа, ягоды годжи и асаи… Все эти новомодные пп-деликатесы заставляют нас думать, что здоровое питание — это невероятно дорого. Но почему люди забывают про такие простые и полезные продукты, как яйца, творог, гречка, хлебцы, овощи и фрукты? Ведь все это — тоже ПП, и позволить его себе может практически кто угодно.

  • 2

    Правильное питание на самом деле значительно экономит время и деньги. Здоровые блюда не предполагают сложных рецептов, поэтому часами стоять у плиты точно не придется. А благодаря тому, что среди ингредиентов нет редких и дорогостоящих продуктов, ваш бюджет останется невредимым. Намного больше денег вы, скорее всего, потратите на вредные снеки, закуски и десерты, нежели на каши с овощами, мясо и творог.

  • 3

    Основная проблема людей заключается в том, что они употребляют в пищу слишком мало овощей и фруктов. Напомним, что в день нужно съедать минимум пять их порций. Кроме того, в рационе большинства людей преобладает соленая пища, а соль, как известно, считается одним из главных и недооцененных факторов риска для здоровья человека.

  • 4

    Есть также и те люди, которые "переусердствуют", избавляя свой рацион якобы от вредных продуктов. К примеру, вегетарианцы. Медики считают, что мясо и рыба обязательно должны присутствовать на столе человека, заботящегося о своем здоровье.

  • 5

    Также обязательные продукты в рационе — фрукты и овощи. И речь идет не об авокадо, ананасах, манго и прочих заморских деликатесах. Достаточно будет капусты, огурцов, яблок и моркови. Но есть их нужно каждый день!

    А вот от некоторой молочной продукции можно смело отказываться. Нередко с возрастом у людей появляется приобретенная лактазная недостаточность, из-за чего после употребления молока они испытывают дискомфорт в животе или метеоризм.

  • 6

    Уже после 25 лет человек должен более тщательно подходить к выбору своего питания, если же у него есть предрасположенность к полноте, то начинать следить за тем, что он ест, нужно еще с детства.

  • 7

    Также обязательно ознакомьтесь с базовой пищевой пирамидой (картинка выше) и адаптируйте ее под свой рацион. Рекомендуется, чтобы во время каждого приема пищи в нем присутствовали продукты минимум из трех разных групп. Например, это может быть каша (нижний ярус), овощи (второй ярус) и яйца (четвертый ярус).

    Как видите, никаких сверхсложных рецептов и дорогих продуктов! Оказывается, здоровое питание действительно может быть бюджетным.

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Питание, Советы, Продукты, Еда, Правильное питание.
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