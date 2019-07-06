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Рейтинг продуктов, которыми нежелательно заедать и запивать алкогольные напитки

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Рейтинг продуктов, которыми нежелательно заедать и запивать алкогольные напитки
02:45 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Чтобы вечеринка не превратилась в неприятность, следует знать, какие продукты несовместимы с алкоголем.

  • 1

    Энергетик

    Энергетики содержат вещества, которые повышают артериальное давление, а также вызывают спазмы сосудов головного мозга. Если эти напитки смешать с алкоголем, то такая смесь может нарушить работу почек, а также повлечь судороги и развитие сердечной аритмии.

  • 2

    Маринады

    Комбинация маринованных овощей и алкоголя может негативно отразиться на печени и почках. Ведь для их приготовления используют уксус. Если вам хочется закусить алкоголь чем-то кислым, то лучше предпочесть соленый огурец или квашеную капусту. 

  • 3

    Газированные напитки

    В газированной воде есть углекислый газ, который раздражает слизистую оболочку желудка и таким образом способствует быстрому всасыванию спирта. В результате человек быстро пьянеет.

  • 4

    Помидоры

    Если алкоголь закусывать помидорами, то это может вызвать проблемы с пищеварением. Однако продукты переработки помидоров (томатная паста, кетчуп, соус) такого эффекта не вызывают, поэтому помидоры в собственном соку и сок можно употреблять.

  • 5

    Сладости

    Шоколад в сочетании с алкоголем нагружает поджелудочную железу, от чего вы почувствуете боль в животе и спазмы.

  • 6

    Жирное мясо

    Во время употребления алкоголя лучше откажитесь от жареного мяса. Замените его печеным или отварным. А еще лучше – рыбой.

  • 7

    Фрукты

    Фрукты только усилят процесс брожения алкоголя.

  • 8

    Кофе

    Смесь алкоголя и кофе создает опасность гипертонического криза или спазма сосудов головного мозга.

Медики посоветовали напитки для душной погоды

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Здоровье, Алкоголь, Закуска, Вредные закуски.
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