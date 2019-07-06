ТОП-5 полезных свойств спаржи

1 Кладезь витаминов и минералов Спаржа буквально переполнена витаминами, и, как следствие, благотворно влияет на наш организм в самых разных аспектах. Это, во-первых, сильный антиоксидант и, по совместительству, главный помощник для здоровья наших волос и кожи витамин А во-вторых - витамин В, ответственный за работу памяти, внимания и поддержание хорошего настроения, в-третьих - основной защитник нашего иммунитета витамин С. Кроме этого, спаржа богата калием, магнием, цинком и натрием. Все эти минеральные вещества, в изобилии присутствующие в ее химическом составе, позволяют справедливо называть спаржу одним из самых полезных продуктов.

2 Богатый источник клетчатки Клетчатка, содержащаяся в спарже в больших количествах, делает этот овощ незаменимым для тех, кто испытывает проблемы с кишечником. Она благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, нормализуя перистальтику кишечника и помогая поддерживать высокую скорость метаболизма. Кстати, именно благодаря такому большому содержанию клетчатки спаржа дарит нам особенно быстрое ощущение сытости, которое спасает от переедания.

3 Польза для внутренних органов Люди, включившие спаржу в свой постоянный рацион, предохраняют себя от болезней почек: дело в том, что этот овощ богат калиевыми солями, препятствующими образованию камней. К тому же спаржа - натуральный диуретик, позволяющий мягко очищать один из самых важных органов человеческого организма. Спаржа - главный растительный источник незаменимой для нас аминокислоты аспаргина (отсюда и ботаническое название спаржи - Aspáragus). Аспаргин, входящий в состав этого овоща, снижает кровяное давление, расширяет сосуды и укрепляет сердечную мышцу.

4 Диетический продукт Спаржа - продукт номер один не только для адептов здорового питания, но и для всех тех, кто трепетно относится к каждому лишнему килограмму. Этот продукт действительно помогает худеть: 100 граммов спаржи содержит всего 20 калорий - именно это достоинство спаржи превращает ее в отличный гарнир практически к любому блюду. Вареная или обжаренная, спаржа станет идеальным вариантом для легкого ужина: высокое содержание клетчатки в ней не позволит вам уйти спать с чувством зверского голода, организм получит долгожданный заряд витаминов, а ваша совесть будет абсолютно чиста, ведь вы гарантированно не наберете лишнего.