Присмотритесь: изменения тела, которые нельзя игнорировать Очень часто достаточно один раз посмотреть на себя внимательно, заметить определенные изменения, чтобы понять — со здоровьем что-то неладно. Любое недомогание может быть сигналом для похода к врачу. О каких именно изменениях тела идет речь, читайте в материале.