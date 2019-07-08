Лечим простуду: от каких продуктов стоит отказаться

Сахар является прекрасной питательной средой для живых организмов, в том числе для патогенов. Употребляя много сладкого при простуде, можно ослабить лимфатическую систему, вызвать снижение выработки лейкоцитов, защищающих организм от вирусов и бактерий.

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Семечки и орехи.

Специалисты предупреждают, что орехи относятся к аллергенным продуктам и в сочетании с медикаментами они способны вызвать аллергию. Кроме того, усвоение этих калорийных продуктов потребует от организма много энергии и может отнять его ресурсы, которые были бы полезны в борьбе с болезнью.

Медики советуют воздерживаться от употребления орехов и семечек людям с заболеваниями верхних дыхательных путей. По их словам, у орехов и семечек имеется защитная пленка, которая может вызывать першение и затрудненное дыхание.