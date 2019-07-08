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Лечим простуду: от каких продуктов стоит отказаться
Лечим простуду: от каких продуктов стоит отказаться

Лечим простуду: от каких продуктов стоит отказаться

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Лечим простуду: от каких продуктов стоит отказаться
03:16 Сегодня Телеграф www.medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Чтобы ускорить процесс выздоровления при простуде, следует отказаться от определенного перечня продуктов.

  • 1

    Простудиться летом несложно – достаточно перепада температур из-за мороженого или кондиционеров. Специалисты советуют простудившимся отказаться на время от употребления следующих продуктов.

    Сладкое.

    Сахар является прекрасной питательной средой для живых организмов, в том числе для патогенов. Употребляя много сладкого при простуде, можно ослабить лимфатическую систему, вызвать снижение выработки лейкоцитов, защищающих организм от вирусов и бактерий.

  • 2

    Семечки и орехи.

    Специалисты предупреждают, что орехи относятся к аллергенным продуктам и в сочетании с медикаментами они способны вызвать аллергию. Кроме того, усвоение этих калорийных продуктов потребует от организма много энергии и может отнять его ресурсы, которые были бы полезны в борьбе с болезнью.

    Медики советуют воздерживаться от употребления орехов и семечек людям с заболеваниями верхних дыхательных путей. По их словам, у орехов и семечек имеется защитная пленка, которая может вызывать першение и затрудненное дыхание.

  • 3

    Кофе и алкоголь.

    Кофеин может ухудшать состояние при простуде: он вызывает обезвоживание, тогда как заболевшим необходимо достаточное количество жидкости, поскольку это улучшает выведение токсинов. Алкоголь, перегружающий печень, также мешает организму освобождаться от токсичных компонентов, - в результате их уровень резко увеличивается.

  • 4

    Фастфуд и полуфабрикаты.

    Для этих продуктов характерно сочетание разных жиров, что может подавлять иммунную систему, и без того ослабленную инфекцией. Лучше всего при простуде пить куриный бульон и употреблять в пищу тушеные овощи.

  • 5

    Молочные продукты.

    У некоторых людей молоко и продукты на его основе загущают слизь и затрудняют дыхание. Ученые считают, что от "молочки" следует отказаться при "мокром" кашле и сильном насморке. Но пить кефир, по мнению медиков, можно – в нем содержатся пробиотики, улучшающие кишечную микрофлору, что полезно для иммунитета.

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Алкоголь, Сладкое, Лечение, Кофе, Простуда, Фастфуд, Орехи, Молочные продукты, Семечки, Придукты.
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