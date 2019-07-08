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Специалисты раскрыли секреты здорового сердца и сосудов

Специалисты раскрыли секреты здорового сердца и сосудов
10:25 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Специалисты в области кардиологии раскрыли секреты здорового образа жизни.

Правильное питание обеспечивает снижение риска заболеваний сердца и сосудов, заявляют медики. 

Одним из первых правил для профилактики системы кровообращения является контроль за артериальным давлением и уровнем холестерина в крови, он не должен превышать 5 ммоль/л. У диабетиков данный показатель не должен быть выше 4,5 ммоль/л. Сбалансированное питание является важнейшим фактором в борьбе с инфарктами и инсультами.

Если у женщины талия превышает 88 см, а у мужчин 102 см, следует задуматься о пересмотре пищевого рациона. Регулярные физические нагрузки способствуют снижению веса, каждый день нужно гулять пешим шагом 30 минут. При этом следует уменьшить употребление сладостей и жиров. Нужно больше есть продуктов с клетчаткой, она содержится во фруктах и продуктах из зерна, рекомендуют диетологи.

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Суточный рацион белка должен составлять 100-200 г, включая растительные, их много в бобовых и орехах. Необходимы витамины A, C, Е и фолиевая кислота, так как они являются сильными антиоксидантами и защищают кровеносные сосуды.

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Все по теме:

Сердце, Здоровье, Сосуды, Здоровое сердце, Советы медиков.
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