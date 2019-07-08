Уберегите себя от рака: эффективные способы

1 1. Тренироваться и потеть. Как сообщает американское издание журнала «Men’s Health», исследование, проведенное в Университете Вермонта подтвердило, что у мужчин, которые занимаются спортом, риск развития рака легких снижается на 68 процентов, а рака толстой кишки — на 38 процентов. Конечно же, по сравнению с теми мужчинами, физическая активность которых сводится только к нажатию кнопок на пульте от телевизора. И хотя в исследованиях приняли участие только представители сильного пола, логично предположить, что женщинам тоже полезно заниматься спортом.

2 2. Забыть о жареных блюдах. Если вам дорого ваше здоровье, забудьте о жареных блюдах. Даже если вы едите жареное не часто, достаточно есть такие блюда всего один раз в неделю, чтобы увеличить риск, например, рака простаты на 37 процентов. И хотя у женщин простаты нет, риск развития раковых заболеваний связанных с потреблением жареных блюд, приготовленных на растительных маслах, которые в горячем виде содержат большое количество канцерогенных веществ, относится ко всем. Более того, такие блюда как яичница с салом или беконом, сами по себе вредны. Это относится также к гамбургерам, картошке фри и прочему фаст фуду. Высокое содержание жиров в меню, согласно научным исследованиям итальянских ученых, увеличивает риск раковых заболеваний на 20 процентов. Популярная диета Аткинса — с низким содержанием углеводов, и высоким содержанием жиров — несет в себе риск развития рака молочной железы. Ученые из «National Tumour Institute» в Милане считают, что этот риск возрастает на 28 процентов. А исследования британских ученых показали, что высокое потребление насыщенных жиров связано с повышенным риском развития рака толстой кишки.

3 3. Есть гранаты. Ученые до сих пор исследуют полезные свойства граната, а этот фрукт не перестает их удивлять. Недавно ученые из Университета Висконсина обнаружили, что гранатовый сок может замедлять рост раковых клеток в легких. А исследования на мышах подтвердили, что вещества, содержащиеся в гранатовом соке помогают организму бороться с раком простаты. Какие это вещества? В первую очередь, это полифенолы и изофлавоны.

4 4. Обследование и жизнь. «По оценкам, каждый второй случай заболевания раком можно вылечить с помощью ранней диагностики», — говорит доктор Крис Дикий, эксперт ВОЗ и директор Международного агентства по изучению рака (IARC). Поэтому очень важно проходить регулярные обследования у врача.

5 5. Движение Не засиделись ли вы перед телевизором или монитором? Как только закончите читать эту статью, вставайте и идите на прогулку или пробежку. Исследования Американского института по изучению рака, проведенные среди американских пациентов показали, что недостаток физической активности ежегодно становится причиной более 90 000 случаев раковых заболеваний.

6 6. Полюбить фрукты и ягоды. Начните свой день со свежих фруктов или ягод. Это действительно хорошая идея, потому что они богаты антиоксидантами — веществами, которые борются со свободными радикалами и защищают наш организм от образования раковых клеток.

7 7. Устранить храп (конечно, если вы храпите). Даже храп связан с увеличением риска раковых заболеваний. Как, спросите вы? Храп уменьшает уровень кислорода в организме, а это приводит к тому, что изначально безвредные опухоли начинают разрастаться в организме и становятся злокачественными. Если вы храпите, идите к врачу. Позаботьтесь не только о собственном здоровье, но и спокойном сне ваших домочадцев.

8 8. Загорать с умом Интересные результаты недавно опубликовал «Американский журнал клинического питания». Как оказалось, люди, которые регулярно принимают витамин D снижают риск развития рака на целых 77 процентов. Вместо БАД-ов в летнее время вы можете использовать природный источник витамина D — солнечные лучи. Однако во время солнечных процедур следует помнить о специальных защитных кремах с фильтрами, которые уберегут вашу кожу от рака кожи.

9 9. Есть орехи. Ученые из Гарвардского Университета рекомендуют ежедневно съедать три бразильских ореха, которые обеспечат ежедневную потребность организма в селене. Селен — это наиболее эффективное натуральное «оружие» в борьбе против рака. Несколько научных исследований показали эффективность селена в предотвращении развития ряда раковых заболеваний, таких как рак молочной железы, пищевода, желудка, предстательной железы, мочевого пузыря и печени. Селен содержится не только в бразильских, но и в других орехах (главное, чтобы они были не жареные и не соленые), а также в семечках подсолнуха и тыквы.