Топ-10 "пищевых врагов", которые не навредят нашей фигуре

1 Всю жизнь нам твердили, что для того, чтобы иметь красивую фигуру мы должны исключить из своего рациона те или иные продукты. Конечно, если целыми днями объедаться шоколадными батончиками, запивать их газировкой и съедать на ночь полкило мороженого, то фигура не будет радовать глаз, однако грамотно употребляя то, что мы считаем своими пищевыми врагами, можно не только сохранить фигуру, но и улучшить её. Хлеб Хлебу досталось больше всего. Любимый продукт наших предков, на котором продержались многие поколения, сегодня незаслуженно обходят стороной абсолютно все представительницы прекрасного пола, которые мечтают избавиться от лишних сантиметров в талии. На самом деле это вовсе не обязательно. Хлеб бывает разный. От белого батона и хлеба, состав которого вызывает сомнения, конечно, разумнее всего отказаться. А вот хлеб из цельнозерновой муки в умеренных количествах может и должен быть в рационе здорового человека. Мука из цельного зерна содержит в своем составе множество ценных веществ, включая пищевые волокна, незаменимые аминокислоты, витамины группы В, Е, PP. Хлеб из цельнозерновой муки успокаивает нервную систему и надолго заряжает организм необходимой бодростью и энергией.

2 Красное мясо Красное мясо — это продукт, который вызывает множество противоречий. Здесь ситуация обстоит практически так же, как и с хлебом. Если вы уверены в качестве продукта, то в умеренных количествах он вам не только не навредит, но и сделает ваш рацион еще полезнее. Чтобы есть красное мясо без опасений за свое здоровье, советуем покупать его у проверенных поставщиков, избегать слишком жирных кусков (в идеале отдавайте предпочтение постной говядине) и готовить его правильно (то есть варить или запекать). Жарить такое мясо не следует, если не хотите иметь проблемы с сердцем, сосудами и холестерином. Суточную норму потребления мяса можно определить по тыльной стороне ладони. Ваш кусок не должен быть больше.

3 Паста Позволяете себе пасту только по праздникам? И зря! Если знать все правила, то можно баловать себя любимым блюдом гораздо чаще. Итак, для начала следует знать, что паста, приготовленная дома, априори полезнее, ведь вы используете только проверенные и свежие продукты. Если вы поклонник популярного блюда, советуем приобрести устройство для нарезки пасты в домашних условиях и радоваться жизни. Еще один важный момент: готовьте пасту из муки твердых сортов пшеницы. А вот от калорийных соусов действительно придется отказаться. Такую классическую пасту по всем правилам, вам и правда следует есть лишь по особым случаям. И это не должно вас расстраивать, потому что овощные и куриные варианты пасты не менее вкусные и аппетитные.

4 Орехи Орехам приходится несладко. Вроде бы они и безумно полезные, но часто и много их съесть не следует. Некоторые не хотят разбираться во всех тонкостях и премудростях, поэтому просто исключают орехи из рациона. Это большая ошибка. Орехи — это ценный источник всевозможных витаминов и минералов, а еще в их составе присутствуют полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Важно лишь грамотно их употреблять, то есть не превышать норму 5 орешков в день, и тогда никакие лишние килограммы вам не грозят. Кстати, жирные кислоты, содержащиеся в орехах, являются полезными и расходуются вместе с энергией, а не откладываются на бедрах.

5 Шоколад Конечно, если вы завтракаете, обедаете или ужинаете молочным шоколадом или шоколадными батончиками, то совсем скоро увидите последствия такой "шоколадной интоксикации". А любителям темного шоколада (при условии соблюдения умеренности потребления) опасаться не стоит. Темный шоколад — это шоколад, в котором уровень содержания какао превышает 75%. Это самый полезный продукт, который благотворно влияет на иммунитет, состояние зубов, нервную систему, работу мозга и обмен веществ. Отказываться от ломтика темного шоколада за завтраком не следует даже худеющим.

6 Попкорн Попкорн богат клетчаткой, которая улучшает работу пищеварительной системы и понижает уровень сахара в крови. Наличие в кукурузе полифенолов делает попкорн одной из самых полезных закусок. Полифенолы обладают антиоксидантным действием и благотворно влияют на состояние кожи, продлевая ее молодость, а также защищают организм от многочисленных болезней. Калорийность попкорна порадует худеющих – в стандартной порции попкорна без масла содержится всего 70 килокалорий. При этом воздушная кукуруза быстро приносит чувство насыщения. Однако стоит понимать, что полезен только тот попкорн, который был приготовлен без использования масла и добавок. Можно лишь немного соли.

7 Майонез Речь идет, конечно же, не о покупном, а о домашнем майонезе. Первый же, безусловный фаворит в топе вредных и бесполезных продуктов, поэтому его оправдывать мы не собираемся. А вот соус, приготовленный самостоятельно очень даже полезная заправка. В домашнем майонезе содержатся витамины А, D, E, K, РР, С и комплекс витаминов В, которые повышают иммунитет и нормализуют обмен веществ. Все это благодаря содержащимся в домашнем майонезе маслу и яйцам. Также благодаря яичному белку соус, приготовленный самостоятельно, богат различными важными аминокислотами, а оливковое масло улучшает пищеварение.

8 Сливочное масло Масло богато витаминами D, А, Е, С, В, кальцием, фосфолипидами и множеством аминокислот. Если есть его в «живом» виде и в малых количествах, например, намазывая на кусочек хлеба, то можно не только не бояться холестерина, а даже получать пользу в виде уже упомянутых витаминов и различных антиоксидантов.

9 Мороженое Калорийный враг всех худеющих на деле не так уж и страшен. Британские ученые доказали, что изготовленное из натурального молока или сливок мороженое действует как антидепрессант, снимая нервное напряжение и успокаивая нервы. Чтобы лакомство было действительно полезным, внимательно следите за составом. В нем обязательно должно числится цельное молоко, а также необходимо отсутствие растительных жиров, красителей, консервантов и искусственных добавок. Следите и за уровнем жирности, обычно, чем он ниже, тем больше в мороженном сахара, а это в миг убивает все хорошее в лакомстве.