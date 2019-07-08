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Бесценный набор витаминов: названа самая полезная зелень для здоровья

Бесценный набор витаминов: названа самая полезная зелень для здоровья
22:00 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Медики напомнили, какая зелень полезна для здоровья.

Врачи сообщают, что в весенний период людям для оздоровления своего организма особенно полезно употреблять в пищу некоторые виды зелени.

Специалисты доказывают, что подобные продукты, кроме всего прочего, помогают сохранить отличную фигуру.

Самая полезная зелень по мнению специалистов:

  • Шпинат
  • Руккола
  • Сельдерей

Ежедневно употреблять рекомендуется шпинат, поскольку в нем есть йод, необходимый для нормального функционирования щитовидной железы. Также в нем присутствуют вещества, необходимые для хорошей деятельности кишечника и обменных процессов в организме. Данное растение способствует выводу токсинов и уменьшает усталость органов зрения при напряженной работе.

Руккола укрепляет артерии и помогает улучшить состояние лицам, страдающим от ожирения или перепадов давления. Также эта зелень облегчает психологическое состояние во время депрессии или тревожности.

Моряк Папай был прав: ученые предлагают внести шпинат в список запрещенных допинг-препаратов

Сельдерей же представляет собой просто бесценный набор витаминов. Благодаря ему из тела выводятся канцерогены, нормализуется баланс жидкости, а также уходят лишние килограммы.

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Шпинат, Зелень, Сельдерей, Руккола.
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