Бесценный набор витаминов: названа самая полезная зелень для здоровья

Новости шоу бизнеса: Медики напомнили, какая зелень полезна для здоровья.

Врачи сообщают, что в весенний период людям для оздоровления своего организма особенно полезно употреблять в пищу некоторые виды зелени.

Специалисты доказывают, что подобные продукты, кроме всего прочего, помогают сохранить отличную фигуру.

Самая полезная зелень по мнению специалистов:

Шпинат

Руккола

Сельдерей

Ежедневно употреблять рекомендуется шпинат, поскольку в нем есть йод, необходимый для нормального функционирования щитовидной железы. Также в нем присутствуют вещества, необходимые для хорошей деятельности кишечника и обменных процессов в организме. Данное растение способствует выводу токсинов и уменьшает усталость органов зрения при напряженной работе.

Руккола укрепляет артерии и помогает улучшить состояние лицам, страдающим от ожирения или перепадов давления. Также эта зелень облегчает психологическое состояние во время депрессии или тревожности.

Сельдерей же представляет собой просто бесценный набор витаминов. Благодаря ему из тела выводятся канцерогены, нормализуется баланс жидкости, а также уходят лишние килограммы.