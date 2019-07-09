ТОП 10 простых способов борьбы с солнечными ожогами

1 Самым лучшим средством профилактики солнечных ожогов является солнцезащитный крем. Но если вы или ваши близкие все-таки обгорели на солнце, то на помощь могут прийти самые разные простые средства. Лосьон. Существует большое количество лосьонов, которые надо наносить на тело после солнечных ванн. Их можно приобрести в аптеке или супермаркете. Они специально предназначены для облегчения чувства жжения и для восстановления поврежденной кожи.

2 Охлаждение. Используйте что-нибудь для охлаждения кожи, например, холодный компресс, лед, примите прохладный душ или ванну. Не надо наносить лед непосредственно на кожу, так это вызывает боль, оберните его в какое-нибудь полотенце или салфетку.

3 Йогурт. Довольно экзотическое, но действенное средство. Йогурт необходимо наносить на кожу, а не съедать, чтобы добиться эффекта.

4 Чай. еще один не слишком стандартный путь борьбы с солнечными ожогами. И опять-таки, речь идет не о том, чтобы пить чай, а о том, чтобы наносить его на кожу.

5 Побольше воды. При солнечных ожогах мы сталкиваемся с обезвоживанием, поэтому очень важно восстановить тот объем жидкости, которые мы теряем с потом.

6 Молоко. Компресс из холодного молока облегчит боль после солнечных ожогов. Молоко содержит витамины А и D, аминокислоты, молочную кислоту, жиры и белки.

7 Обезболивающие. если боль из-за ожогов кожи слишком сильная, то приобретайте какие-нибудь обезболивающие вроде ибупрофена и парацетамола. Но строго следуйте инструкциям. Крема. Множество безрецептурных кремов обещают восстановление кожи после ожогов. Выбирайте крема, содержащие гидрокортизон, которые эффективны против жжения, зуда и отеков.

8 Огурец. Довольно часто мы применяем маски для лица из огурцов, Они же могут помочь и при борьбе с солнечными ожогами. Огурцы обладают свойствами антиоксидантов.