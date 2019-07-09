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ТОП 10 простых способов борьбы с солнечными ожогами

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ТОП 10 простых способов борьбы с солнечными ожогами
08:26 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Получить сильный ожог на солнце поздней весной и летом проще простого.

  • 1

    Самым лучшим средством профилактики солнечных ожогов является солнцезащитный крем. Но если вы или ваши близкие все-таки обгорели на солнце, то на помощь могут прийти самые разные простые средства.

    Лосьон. Существует большое количество лосьонов, которые надо наносить на тело после солнечных ванн. Их можно приобрести в аптеке или супермаркете. Они специально предназначены для облегчения чувства жжения и для восстановления поврежденной кожи.

  • 2

    Охлаждение. Используйте что-нибудь для охлаждения кожи, например, холодный компресс, лед, примите прохладный душ или ванну. Не надо наносить лед непосредственно на кожу, так это вызывает боль, оберните его в какое-нибудь полотенце или салфетку.

  • 3

    Йогурт. Довольно экзотическое, но действенное средство. Йогурт необходимо наносить на кожу, а не съедать, чтобы добиться эффекта.

  • 4

    Чай. еще один не слишком стандартный путь борьбы с солнечными ожогами. И опять-таки, речь идет не о том, чтобы пить чай, а о том, чтобы наносить его на кожу.

  • 5

    Побольше воды. При солнечных ожогах мы сталкиваемся с обезвоживанием, поэтому очень важно восстановить тот объем жидкости, которые мы теряем с потом.

  • 6

    Молоко. Компресс из холодного молока облегчит боль после солнечных ожогов. Молоко содержит витамины А и D, аминокислоты, молочную кислоту, жиры и белки.

  • 7

    Обезболивающие. если боль из-за ожогов кожи слишком сильная, то приобретайте какие-нибудь обезболивающие вроде ибупрофена и парацетамола. Но строго следуйте инструкциям.

    Крема. Множество безрецептурных кремов обещают восстановление кожи после ожогов. Выбирайте крема, содержащие гидрокортизон, которые эффективны против жжения, зуда и отеков.

  • 8

    Огурец. Довольно часто мы применяем маски для лица из огурцов, Они же могут помочь и при борьбе с солнечными ожогами. Огурцы обладают свойствами антиоксидантов.

  • 9

    Витамин Е. Крема с витамином е не просто фантастически увлажняют, но и облегчают боль после ожогов.

    Как сообщалось ранее, врачи рассказали, что в весенний период людям для оздоровления своего организма особенно полезно употреблять в пищу некоторые виды зелени.

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Здоровье, Ожоги, Лицо, Кожа лица, Солнечные ожоги, Советы медиков, Здоровая кожа лица, Ожоги на солнце.
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