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Эксперты назвали неожиданные полезные свойства сала

Эксперты назвали неожиданные полезные свойства сала
16:00 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса: По мнению врачей, для извлечения из сала пользы достаточно съедать его в количестве 10-30 граммов в день.

Медики составили перечень неожиданных полезных свойств сала. Хотя этот продукт многие считают опасным для фигуры, в умеренных дозах он имеет свои преимущества для здоровья.

Продукт выступает источником важных для организма витаминов A, D и E, помогая в процессе укрепления костей. Тем, кто желает похудеть, специалисты рекомендуют есть сало в первой половине дня, отказавшись от хлеба.

По итогам исследования ученых из Мюнхенского университета, сало также полезно для людей с сердечно-сосудистыми проблемами. В составе этого блюда имеется арахидоновая кислота, помогающая контролировать в крови баланс холестерина.

Простые способы, которые помогут перейти на правильное питание

Сало содержит важные для мозга жирные кислоты, помогая поддерживать орган в хорошем состоянии, а еще на нем хорошо жарить. Продукт более устойчив к высоким температурам, нежели растительное масло, поэтому не делает приготовленные блюда вредными.

Сало, кроме того, помогает укрепить иммунитет выводя из организма токсины и улучшая метаболизм. За счет длительного расщепления после употребления продукта чувство сытости сохраняется на дольше, защищая от переедания.

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Здоровье, Сало, Советы медиков, Свойства сала.
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