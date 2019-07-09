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Эксперты рассказали о пользе абрикосов для здоровья

Эксперты рассказали о пользе абрикосов для здоровья
13:44 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Фрукт помогает восстановлению суставов и поддержанию тела в форме, не меньшей пользой для организма отличается у курага.

Употребление абрикосов имеет ряд преимуществ для здоровья человека. В составе этого сезонного фрукта содержится большое количество витаминов и других полезных веществ.

Содержащийся в абрикосах витамин C помогает поддерживать молодость и красоту кожи, а витамин A разглаживает морщины, убирает пигментные пятна и другие неровности. Кроме того, в фрукте имеется микронутриент B3, способный уменьшать покраснения кожного покрова.

Продукт улучшает зрение, а наличие в нем лютеина и зеаксантита сокращает негативное воздействие УФ-излучения. Бета-каротин в абрикосах эффективен против атеросклероза, который грозит инсультом, а еще фрукт помогает производить коллаген, повышающий эластичность артерий.

Стало известно, какие преимущества дает употребление ягод

Абрикосы рекомендованы тем, кто страдает от проблем с сердечно-сосудистой системой, также они полезны при анемии.

Напомним, Американские специалисты разработали свод рекомендаций о тех простых способах, которые помогают перейти на правильное питание.

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Здоровье, Абрикосы, Советы медиков, Польза абрикос.
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