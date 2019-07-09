Эксперты рассказали о пользе абрикосов для здоровья

Употребление абрикосов имеет ряд преимуществ для здоровья человека. В составе этого сезонного фрукта содержится большое количество витаминов и других полезных веществ.
Содержащийся в абрикосах витамин C помогает поддерживать молодость и красоту кожи, а витамин A разглаживает морщины, убирает пигментные пятна и другие неровности. Кроме того, в фрукте имеется микронутриент B3, способный уменьшать покраснения кожного покрова.
Продукт улучшает зрение, а наличие в нем лютеина и зеаксантита сокращает негативное воздействие УФ-излучения. Бета-каротин в абрикосах эффективен против атеросклероза, который грозит инсультом, а еще фрукт помогает производить коллаген, повышающий эластичность артерий.
Абрикосы рекомендованы тем, кто страдает от проблем с сердечно-сосудистой системой, также они полезны при анемии.
Напомним, Американские специалисты разработали свод рекомендаций о тех простых способах, которые помогают перейти на правильное питание.