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Чем не стоит закусывать: продукты, которые лучше не сочетать с алкоголем

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Чем не стоит закусывать: продукты, которые лучше не сочетать с алкоголем
23:17 Вт, 9 Июль 2019 Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Алкоголь способен принести много вреда организму, а неподходящие продукты, с которыми его сочетают, могут еще больше усугубить ситуацию.

  • 1

    Цитрусовые.

    Любители алкоголя часто жалуются на нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта, ведь слизистая желудка первой подвергается токсичному действию алкоголя. По этой причине не стоит закусывать спиртное цитрусовыми – эти продукты содержат много кислоты, которая вместе с алкоголем может крайне негативно повлиять на состояние органов пищеварения и «убить» нежную слизистую желудка.

  • 2

    Кофе.

    Кофеин действует как стимулятор нервной системы, в то время как алкоголь, напротив, замедляет все реакции. Употребляя кофе в сочетании с алкоголем, человек может неадекватно оценивать степень своего опьянения и выпить больше спиртных напитков, что чревато отравлением. Кроме того, в симбиозе с алкоголем кофеин негативно действует на поджелудочную железу, при этом повышается риск развития панкреатита.

  • 3

    Острый соус.

    Сочетая алкоголь с острыми закусками, можно допиться до изжоги, язвы и иных неприятных явлений в состоянии желудка.

  • 4

    Маринованные огурцы.

  • 5

    Маринованные огурчики и другие овощи дают лишнюю нагрузку на почки и печень, а эти органы и без того испытываются на прочность алкоголем.

    Сладкое.

    Сахар и алкоголь конкурируют в борьбе за право быть первым продуктом, который начнет усваивать организм. Тот, будучи заинтересованным потребителем глюкозы, первыми станет расщеплять сладости и лишь после них – спиртное. В итоге в организме произойдет выброс инсулина в кровь, наступит быстрое опьянение, а затем - жестокое похмелье.

  • 6

    Помидоры.

    Свежие помидоры содержат органические кислоты, которые вступают в реакцию с алкоголем и вызывают нарушения работы ЖКТ.

Официальный факт: алкоголь является опасным для нашего здоровья 

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Питание, Здоровье, Алкоголь, Продукты.
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