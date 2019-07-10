Скачать
Среда, 10.07.2019
Зеленский назвал обстрел в Гранитном попыткой сорвать "Минск"
Зеленский назвал обстрел в Гранитном попыткой сорвать "Минск"
Большинство украинцев сменили место голосования на Киевский регион
Большинство украинцев сменили место голосования на Киевский регион
В полуфинале Уимблдона сыграют Надаль - Федерер
В полуфинале Уимблдона сыграют Надаль - Федерер
"Детское Евровидение 2019": организаторы изменили правила для участников
"Детское Евровидение 2019": организаторы изменили правила для участников

К чему приводит нехватка воды в организме: мнение урологов

К чему приводит нехватка воды в организме: мнение урологов
22:21 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Важно пить не менее двух литров воды.

Один из ведущих британских урологов, профессор Бхаскар Сомани (Bhaskar Somani), врач клиники английского города Саутгемптон (Southampton General Hospital) напоминает, что в повседневной суете мы не только нередко забываем или не имеем возможности нормально поесть, но и не пополняем в должной мере запасы воды в организме. Между тем, обезвоживание организма сможет незаметно развиваться и в отсутствие ощущения жажды. Это явление характерно для взрослых людей, особенно старшего возраста.

При сильном обезвоживании организма человеку грозит тепловой удар, чреватый смертью, но Бхаскар Сомани в своей статье акцентирует внимание на другой опасности. Он пишет, что в странах Европы и во многих других регионах планеты ежегодно число новых случаев почечнокаменной болезни увеличивается на величины от 5% до 10%.

Иногда камни в почках могут быть наследственным заболеванием, однако во многих случаях эта болезнь вызвана хроническим обезвоживанием.

Названо 5 плюсов холодного душа

У 50% больных, прооперированных по поводу камней в почках, в течение последующих 10 лет происходит рецидив заболевания. В большинстве случаев это явление происходит из-за несоблюдения рекомендаций врача относительно профилактики обезвоживания.

Напоминаем, что дневная норма потребления жидкости составляет от 2 до 3 литров. У больных диабетом, подагрой и синдромом воспаленного кишечника риск появления камней в почках повышен – по этой причине им следует регулярно проверяться у уролога.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вода, Здоровье, Дефицит, Нехватка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 10 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Гороскоп на завтра, 11 июля: все знаки Зодиака
03 Приметы и обряды на 10 июля - День Самсона
04 В помощь сердечникам: продукты, которые быстро понизят кровяное давление
05 Медики объяснили, как абрикосы влияют на артериальное давление
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский: Превратим Зону отчуждения в научный и туристический магнит
Зеленский: Превратим ЧЗО в туристический магнит
Инфляция в Украине наибольшая среди стран ЕС
Инфляция в Украине наибольшая среди стран ЕС
Зеленский осмотрел Арку НБК на ЧАЭС и посетил Припять (Фото)
Зеленский осмотрел Арку НБК на ЧАЭС и посетил Припять (Фото)
Журнал Forbes назвал самую высокооплачиваемую знаменитость в мире
Журнал Forbes назвал самую высокооплачиваемую знаменитость в мире
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь