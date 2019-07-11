ТОП 7 правил ухода за волосами летом

1 Правило №1: головной убор Ношение головного убора летом — это не блажь, а необходимость. Во-первых, шляпы и кепки являются надежной защитой от теплового удара. А во-вторых, головной убор позволит защитить волосы от вредных солнечных лучей. Особенно стоит носить их во время пребывания на пляже и в обеденные часы, когда солнце палит просто беспощадно.

2 Правило №2: защитные средства Косметика, обладающая защитными свойствами, будет не лишней летом. В составе таких средств имеются ультрафиолетовые фильтры, масла и минеральные вещества. В совокупности они смягчают вредное воздействие ультрафиолетовых лучей и защищают волосы от обезвоживания. Спреи, лосьоны, эмульсии и бальзамы очень эффективны летом, поэтому стоит позаботиться о должной защите.

3 Правило №3: отказ от ежедневного мытья головы Не стоит мыть каждый день голову. Популярные шампуни, как правило, очень агрессивны. Поэтому нужно либо отказаться от ежедневного мытья головы, либо приобрести на лето средства на растительной основе. Идеальными летом являются шампуни, в составе которых есть морские водоросли, кокосовое молоко и оливковое масло. Такой уход за волосами сделает их более послушными и красивыми.

4 Правило №4: использование бальзамов Какой уход за волосами обходится без бальзамов. Они питают волосы, сохраняют влагу, придавая прическе лоска. Но не наносите их на всю длину волос — задействуйте только кончики и держите средств не больше, чем пять минут.

5 Правило №5: откажитесь от средств для укладки Средств для укладки волос не лучшим образом скажутся на их состоянии. За счет лаков и гелей только усиливается негативное воздействие ультрафиолетовых лучей. Поэтому стоит отказаться от них летом.

6 Правило №6: отказ от окрашиваний Химические процедуры в принципе не очень полезны для волос. Именно поэтому от таких процедур, как окрашивание, мелирование, химия лучше будет на лето отказаться. То же самое касается использования фена, утюжков и плоек.