Полезные продукты, которые сохранят вашу кожу молодой и здоровой

1 Яйца. Они содержат вещества, способствующие выработке коллагена - белка соединительной ткани, обеспечивающего ее прочность и эластичность. Кроме того, в яйцах много витамина А. Ежедневное потребление яиц сделает вашу кожу здоровой и упругой.

2 Помидоры или томатная паста. Это отличный источник антиоксиданта ликопина, который обладает мощными противовоспалительными свойствами. А именно воспаление ускоряет старение кожи. Кроме того, ликопин защищает кожу от солнечных ожогов.

3 Горький шоколад, содержащий не менее 70% какао. Присутствующие в нем флавоноиды защищают кожу от солнца и усиливают кровообращение, благодаря чему на ваших щеках будет играть здоровый румянец.

4 Зеленый чай. В нем больше полезных для кожи антиоксидантов, чем в черном кофе, а бодрит он не хуже.