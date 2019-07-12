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Вредные свойства яичницы, о которых вы не знали

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Вредные свойства яичницы, о которых вы не знали
06:15 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Зарубежные диетологи предлагают воздерживаться от употребления этого блюда на завтрак.

  • 1

    Ученые заявили о вреде такого популярного блюда, как яичница с колбасой или беконом по утрам. По их мнению, регулярное его употребление связано с высоким риском появления лишних килограммов, а также серьезных проблем в работе организма.

    Шведские исследователи из Каролинского института в Стокгольме выступили с заключением о том, что даже незначительное количество жареного мяса при условии ежедневного потребления заметно повышает вероятность развития рака поджелудочной железы.

  • 2

    "50 граммов жареного красного мяса, съедаемые каждый день, повышают риск развития рака поджелудочной железы на 19%. 100 граммов такого блюда (приблизительно столько весят два традиционных кусочка бекона к яичнице) увеличивают такой риск уже на 40%", - поделились своей находкой врачи.

    Одновременно научные работники из медицинского центра при Гарвардском университете исследовали связь между регулярным употреблением жареного бекона и риском инсульта у человека.

  • 3

    Ученые вели наблюдение за тем, как едят американцы, и сделали вывод, что ими потребляется чрезмерно высокое количество жареного мяса и бекона. При этом специалисты подсчитали, что 360 граммов жареного мяса (бекона), поглощаемые ежедневно, повышают риск развития инсульта у мужчин на 28%, а у женщин – на 19% по сравнению с теми, кто каждый день съедает 90 граммов и менее.

    Тем, для кого важно завтракать белком, медики рекомендуют употреблять вареные куриные яйца или куриную грудку, не прибегая к традиционной яичнице с беконом или колбасой.

Диетологи рассказали, в чем польза лечебного голодания

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Здоровье, Вред, Завтрак, Яичница.
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