Вредные свойства яичницы, о которых вы не знали

1 Ученые заявили о вреде такого популярного блюда, как яичница с колбасой или беконом по утрам. По их мнению, регулярное его употребление связано с высоким риском появления лишних килограммов, а также серьезных проблем в работе организма. Шведские исследователи из Каролинского института в Стокгольме выступили с заключением о том, что даже незначительное количество жареного мяса при условии ежедневного потребления заметно повышает вероятность развития рака поджелудочной железы.

2 "50 граммов жареного красного мяса, съедаемые каждый день, повышают риск развития рака поджелудочной железы на 19%. 100 граммов такого блюда (приблизительно столько весят два традиционных кусочка бекона к яичнице) увеличивают такой риск уже на 40%", - поделились своей находкой врачи. Одновременно научные работники из медицинского центра при Гарвардском университете исследовали связь между регулярным употреблением жареного бекона и риском инсульта у человека.