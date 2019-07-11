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Четверг, 11.07.2019
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Все о шоколаде: распространенные мифы, польза и вред сладости

Все о шоколаде: распространенные мифы, польза и вред сладости
17:49 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: 11 июля любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада.

Шоколад – не только вкусный, но и полезный продукт.

Однако о шоколаде люди знают не все. Предлагаем вам информацию о самых интересных мифах, пользе и вреде шоколада.

Мифы

Некоторые люди убеждены в том, что горький шоколад не вредит зубам. Однако этот продукт содержит сахар, а, следовательно, оказывает негативное влияние на эмаль. После его употребления предлагают пополоскать рот или почистить зубы.

Интересные факты о шоколаде, польза которого доказана учеными
Интересные факты о шоколаде, польза которого доказана ученымиЧитать полностью

Шоколад улучшает настроение. Такой эффект дают сахар с кофеином, стимулирующие выработку гормона радости в крови. Он длится недолго – каких-то 30 минут. Однако на весь день шоколад настроение не поднимет.

Сладкоежки успокаивают себя, что от шоколада не полнеют, однако это далеко не так. Если человек будет есть много шоколада, то он будет набирать вес. Это не зависит от вида шоколада, так и молочный, и черный, и белый имеют одинаковую калорийность.

Полезные свойства

Диетологи рекомендуют употреблять черный шоколад, поскольку он богат антиоксидантами. Благодаря этому сохраняется здоровье и красота кожи.

Поскольку в какао содержится много клетчатки и белка, то шоколад способен подавить аппетит. Это возникает из-за сокращения выработки гормона голода – грелина.

Шоколад способен усилить эффективность тренировок из-за содержания глюкозы. Последний компонент дает энергию для занятий спортом и уменьшает ощущение крепатуры.

Вред шоколада

Горький шоколад не рекомендуют есть детям. Так он им и по вкусу вряд ли понравится.

Стало известно, полезно ли есть шоколад каждый день

Зерна какао содержат азотсодержащие компоненты, которые наносят вред обменным процессам. Так что, для больных сахарным диабетом и людям, страдающим от ожирения, шоколад просто противопоказан.

Калорийность шоколада составляет 539 ккал на 100 граммов продукта. Из-за высокой калорийности шоколад противопоказан при ожирении.

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Здоровье, Шоколад, Вред, Польза, Мифы о шоколаде.
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