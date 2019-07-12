Советы от Ульяны Супрун: что делать, если появился ячмень

Но похоже, ячмень является лидером в этом сомнительном рейтинге.
В интернете можно встретить немало советов по его "лечению": потереть обручальным кольцом, плюнуть в глаз, показать кукиш, перевязать пальцы нитками или даже приложить коровий кизяк, написала глава Минздрава Украины Ульяна Супрун.
Что такое ячмень?
Это красное образование, наполненное гноем. Ячмень является гнойным острым воспалением сальной железы или волосяной части ресниц, возникающее вследствие инфицирования бактериями, чаще всего стафилококком.
Он может быть водянистым, но не должен влиять на зрение. Ячмень редко приводит к серьезным последствиям, но до того, как пройдет, может причинять боль.
Что делать, если появился ячмень?
Когда необходимо обращаться к врачу?
Ульяна Супрун: "Нет никаких оснований верить в то, что ячмень пройдет, если потереть глаз колечком, показать фигу или сходить к гадалке. У кого-то может существовать ложное впечатление, что это действительно эффективные методы лечения. Но на самом деле ячмень проходит не благодаря их применению. Он просто проходит сам".