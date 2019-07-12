Советы от Ульяны Супрун: что делать, если появился ячмень

Новости шоу бизнеса: Разнообразие альтернативных методов лечения, в которые до сих пор верят немало людей, действительно впечатляет.

Но похоже, ячмень является лидером в этом сомнительном рейтинге.

В интернете можно встретить немало советов по его "лечению": потереть обручальным кольцом, плюнуть в глаз, показать кукиш, перевязать пальцы нитками или даже приложить коровий кизяк, написала глава Минздрава Украины Ульяна Супрун.

Что такое ячмень?

Это красное образование, наполненное гноем. Ячмень является гнойным острым воспалением сальной железы или волосяной части ресниц, возникающее вследствие инфицирования бактериями, чаще всего стафилококком.

Он может быть водянистым, но не должен влиять на зрение. Ячмень редко приводит к серьезным последствиям, но до того, как пройдет, может причинять боль.

Что делать, если появился ячмень?

Чтобы уменьшить воспаление, приложите к глазу на 5-10 минут мягкую ткань, увлажненную теплой водой. Такую процедуру можно повторять 3-4 раза в день.

Чтобы уменьшить боль, можно выпить ибупрофен или парацетамол.

Не стоит надевать контактные линзы и красить глаза, пока ячмень не пройдет.

Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно избавиться от него механически. Так можно занести инфекцию.

Обычно ячмень проходит самостоятельно в течение недели или двух.

Когда необходимо обращаться к врачу?

Если возникает сильная боль и отек

Если ячмень не проходит в течение нескольких недель

Если нарушается зрение

Как уменьшить риск появления ячменя?

Не прикасайтесь к глазам и не надевайте линзы грязными руками.

Обязательно смывайте макияж перед сном. Регулярно заботьтесь о чистоте своих век и ресниц.

Не используйте косметику, у которой истек срок годности.

Не пользуйтесь одними полотенцами и общей косметикой с людьми, у которых ячмень.

Ульяна Супрун: "Нет никаких оснований верить в то, что ячмень пройдет, если потереть глаз колечком, показать фигу или сходить к гадалке. У кого-то может существовать ложное впечатление, что это действительно эффективные методы лечения. Но на самом деле ячмень проходит не благодаря их применению. Он просто проходит сам".