Скачать
Пятница, 12.07.2019
Итоги 11 июля: Избирательный кодекс, люстрация от Зеленского, санкции против Януковича, цены на газ
Итоги 11 июля: Избирательный кодекс, люстрация от Зеленского, санкции против Януковича, цены на газ
Байден рассказал, почему Путин считает идею либерализма "устаревшей"
Байден рассказал, почему Путин считает идею либерализма "устаревшей"
Халеп и Уильямс сыграют в финале Уимблдона
Халеп и Уильямс сыграют в финале Уимблдона
Сегодня день Петра и Павла: история и традиции праздника
Сегодня день Петра и Павла: история и традиции праздника

Советы от Ульяны Супрун: что делать, если появился ячмень

Советы от Ульяны Супрун: что делать, если появился ячмень
08:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Разнообразие альтернативных методов лечения, в которые до сих пор верят немало людей, действительно впечатляет.

Но похоже, ячмень является лидером в этом сомнительном рейтинге.

В интернете можно встретить немало советов по его "лечению": потереть обручальным кольцом, плюнуть в глаз, показать кукиш, перевязать пальцы нитками или даже приложить коровий кизяк, написала глава Минздрава Украины Ульяна Супрун.

Что такое ячмень?

Это красное образование, наполненное гноем. Ячмень является гнойным острым воспалением сальной железы или волосяной части ресниц, возникающее вследствие инфицирования бактериями, чаще всего стафилококком.

Он может быть водянистым, но не должен влиять на зрение. Ячмень редко приводит к серьезным последствиям, но до того, как пройдет, может причинять боль.

Что делать, если появился ячмень?

  • Чтобы уменьшить воспаление, приложите к глазу на 5-10 минут мягкую ткань, увлажненную теплой водой. Такую процедуру можно повторять 3-4 раза в день.
  • Чтобы уменьшить боль, можно выпить ибупрофен или парацетамол.
  • Не стоит надевать контактные линзы и красить глаза, пока ячмень не пройдет.
  • Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно избавиться от него механически. Так можно занести инфекцию.
  • Обычно ячмень проходит самостоятельно в течение недели или двух.

Здоровое зрение: ТОП-10 полезных продуктов

Когда необходимо обращаться к врачу?

  • Если возникает сильная боль и отек
  • Если ячмень не проходит в течение нескольких недель
  • Если нарушается зрение
  • Как уменьшить риск появления ячменя?
  • Не прикасайтесь к глазам и не надевайте линзы грязными руками.
  • Обязательно смывайте макияж перед сном. Регулярно заботьтесь о чистоте своих век и ресниц.
  • Не используйте косметику, у которой истек срок годности.
  • Не пользуйтесь одними полотенцами и общей косметикой с людьми, у которых ячмень.

Работа с компьютером: советы медиков, как защитить зрение

Ульяна Супрун: "Нет никаких оснований верить в то, что ячмень пройдет, если потереть глаз колечком, показать фигу или сходить к гадалке. У кого-то может существовать ложное впечатление, что это действительно эффективные методы лечения. Но на самом деле ячмень проходит не благодаря их применению. Он просто проходит сам".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Ячмень, Ульяна Супрун, Как лечить ячмень.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский и Путин обсуждали украинских моряков
02 Парубий пояснил особенности Избирательного кодекса
03 Зеленский принял премьера Молдовы Майю Санду: что обсуждалось
04 Новый Избирательный кодекс: в ОПУ говорят о нарушениях регламента
05 В ЕС пояснили отмену санкций против Януковича и Ко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на 12 июля: прохладная погода сохранится, местами пройдут дожди
Погода на 12 июля: прохладная погода сохранится, местами пройдут дожди
Контрразведка Венесуэлы попала под санкции США
Контрразведка Венесуэлы попала под санкции США
Официальный курс валют от НБУ на 12 июля: доллар продолжает расти
Официальный курс валют от НБУ на 12 июля: доллар продолжает расти
Рецепт дня: пирог с абрикосами
Рецепт дня: пирог с абрикосами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь