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Стало известно, что похмелье нарушает функции мозга

Стало известно, что похмелье нарушает функции мозга
15:34 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: В этом состоянии нарушаются функции мозга, и даже может возникать угроза для жизни, заключили ученые.

Состояние похмелья более опасно для центральной нервной системы, чем это может представляться. 

Исследователи из Университета Ольстера проверили работу мозга людей в состоянии похмелья и пришли к неутешительным выводам.

Специалисты осуществили "натуралистичное" исследование – находили добровольцев прямо в питейных заведениях. Затем из этих посетителей пабов и баров были исключены обладатели черепно-мозговых травм, беременные женщины, а также лица, страдающие от наркотической или алкогольной зависимости и принимающие какие-либо лекарственные препараты.

Оставшаяся группа добровольцев проходила тесты на следующий день после посиделок с выпивкой, а также в течение десяти трезвых дней. За один вечер, когда люди позволяли себе расслабиться, они употребляли алкоголь в количестве, эквивалентном примерно шести кружкам пива или пяти бокалам вина. Средний возраст участников составил 31 год.

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Тестирование продемонстрировало живописную картину нарушение когнитивных функций у добровольцев.

"Результаты тестов показали, что в состоянии похмелья люди часто забывают слова, допускают ошибки в текстах, теряют концентрацию внимания, бдительность, испытывают повышенную тревожность, а также становятся слишком медлительными. В таком состоянии опасно не только садиться за руль, но и переходить дорогу, и даже решать бытовые задачи", — поделились мнением исследователи.

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Здоровье, Алкоголь, Похмелье, Советы медиков.
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