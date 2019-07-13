Лучшие жиросжигающие продукты, которые можно найти на каждой кухне

1 Острый перец Чили. В этом продукте есть активный компонент капсаицин, который стимулирует организм сжигать энергию и создавать тепло.

2 Цельные зерна и овощи. В этих продуктах содержатся много белка и высокий уровень пищевых волокон, которые создают некоторые трудности для кишечника. Он не может полностью переварить их, поэтому требуется много энергии.

3 Черный перец. Термический эффект от этого продукта может нести ответственность за распад некоторых жировых клеток.

4 Имбирь. Этот корнеплод также содержит капсаицин, из-за чего у него характерный «пламенной» вкус. Употребление в пищу имбиря, в свежем виде или в порошке, может ускорить обмен веществ за счет увеличения производства тепла. Имбирь также снижает аппетит, что немало важно в борьбе с лишним весом.

5 Чеснок. Этот продукт, как и имбирь, наносит «пламенный» удар, который повышает термогенез в жировой ткани.

6 Горчица. Этой «соус» также содержит капсаицин. Тот же теплоэффект – тот же удар по калориям.

7 Зеленый чай. В напитке есть кофеин и микронутриенты, которые стимулируют ускоренный обмен веществ.