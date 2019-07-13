Кладезь белка: в каких продуктах содержится протеин

1 Яйца Среднее яйцо содержит 70-85 ккал и примерно 6,5 грамм белка. В среднем женщинам необходимо есть 50 грамм белка в день, однако стоит помнить, что реальная потребность в этом веществе зависит от веса и уровня активности. Употребление трех яйц в день в качестве омлета или яичницы позволит чувствовать себя сытым в течение многих часов.

2 Мясо птицы Хорошим источником белка, в котором мало насыщенных жиров, является мясо курицы и индейки. Порция курятины содержит 21 грамм белка, а также витамины группы B и цинк. Мясо индейки обогащено продуктами, которые помогают от депрессии.

3 Рыба В рыбе содержится примерно такое же количество белка, как в мясе. В ней также железо и витамин B-12, который необходим для поддержания энергии. Медики рекомендуют употреблять минимум две порции рыбы в неделю. Самыми полезными являются лосось, форель и сельдь.

4 Постное мясо Нужно выбирать постные куски мяса, чтобы не употреблять лишний жир. Стоит выбирать запеченный стейк или нежирный говяжий фарш, который может стоить дороже. Однако это будет значительно полезнее для здоровья. Диета для снижения артериального давления содержит 175 грамм постного мяса в день.

5 Нежирные молочные продукты Эти продукты могут укрепить кости. Кроме этого, белок в их составе помогает поддерживать нормальное давление. Взрослым необходимо принимать 2-3 порции молочных продуктов в день. Обезжиренное молоко, йогурт и другие молочные продукты обогащенные еще и витамином D.