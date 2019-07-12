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Названы несовместимые с загаром лекарства

Названы несовместимые с загаром лекарства
15:04 Сегодня Телеграф www.medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Некоторые лекарства под воздействием солнца могут вызывать серьезные нарушения.

Отдых на пляже и загар несовместимы с приемом многих лекарств, сообщила врач Виктория Савицкая. 

Выступив в прессе, врач предостерегла о том, что практически все препараты делают кожу более чувствительной к солнцу, и это следует помнить всем, кто принимает лекарства и планирует отпуск где-нибудь на пляже. По словам Савицкой, мочегонные препараты, сильные обезболивающие, гормональные контрацептивы, антибиотики и даже некоторые мази и масла усиливают восприимчивость кожи к ультрафиолетовому излучению и могут стать причиной появления пятен на коже, других аллергических проявлений, тошноты. 

Одними из самых опасных врач считает мочегонные средства. Некоторые женщины и девушки специально пьют такие препараты перед поездкой к пляжу, чтобы выглядеть стройнее. Но мочегонные лишают организм жидкости, что повышает риск сбоя в работе внутренних органов, мышечных судорог, онемения конечностей, обмороков. Кроме того, при потере жидкости в организме густеет кровь, что содействует образованию тромбов, которые являются причиной инфарктов и инсультов. 

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"Отдых на пляже и загар несовместимы также с большинством антибиотиков тетрациклинового ряда, противозачаточными таблетками, антигистаминными препаратами, антидепрессантами", — добавила врач. 

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Здоровье, Лето, Лекарства, Солнце, Препараты, Советы медиков.
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